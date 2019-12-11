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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: Hafriyatla ada yapıp villa konduracaklarmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında çıkarılan hafriyatla Marmara’da üç ada oluşturulup üzerine villalar konulmasının planlandığını, bunların uluslararası konut fuarlarında tanıtıldığını açıkladı.

Fotoğraflar: İBB

Tersane-i Amire’nin 564’üncü kuruluş yıldönümünde Haliç Tersanesi’nde, Şehir Hatları A. Ş Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Deniz Çalıştayı’nda konuşan İmamoğlu şunları söyledi: “Beni bir kişi ikna edemez kardeşim. Beni bilim ve akıl ikna edecek… Önce o neydi biliyor musunuz? Marmara’da üç ada projesiydi. Oradan çıkarılan hafriyatla Bakırköy’ün, Avcılar’ın Büyükçekmece’nin önüne üç tane ada kurulacak. Daha ilerisini söyleyeyim mi? BİMTAŞ şirketimizde var. Projeler çalışılmış, o adaların üzerine villalar konulmuş, o villalarla yapılan projeler getirilmiş Avrupa’daki konut fuarlarında ve uluslararası konut fuarlarında tanıtılmış. Neymiş? 2-3 milyon dolara da o adalarda villa satacağız… Tamam bunu adamın birisi Dubai’de yapmış olabilir. Çöl, çöl! Yapabilir. Burası Allah’ın bir lütfu. Buna dokunmayın, dokundurmayız. bu bir siyasi mesele değildir. Bu birisi istedi diye, yapılacak bir mesele değildir. Birisi istemedi diye de yapılmayacak bir mesele değildir.”

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Ocak 2020’de Kanal İstanbul Çalıştayı yapılacak

Kanal İstanbul’un verimliliğini, gerekliliğini İstanbulluların dolu dolu tartışması gerektiğinin altını çizen İBB başkanı şöyle devam etti: “Projenin ne tartışıldığını ne de kamuya açık konuşulduğunu gördüm. Bakın bu dayatmadır. Ben bir iş insanıyım, tahminlerim kuvvetlidir. 75 milyar olduğunu düşünmüyorum, çok daha fazladır bu yatırımlar. Ocak ayının ilk haftasında Kanal İstanbul Çalıştayı yapacağız.”

Hedef deniz ulaşımını yeniden yüzde 10 seviyesine çıkarmak

İstanbul’da yüzde 10’lar seviyesinde olan deniz ulaşımın oranının günümüzde yüzde 4’e indiğini anlatan İmamoğlu bu oranı yeniden yüzde 10′ a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Günde sadece 800 bin İstanbullunun deniz ulaşımını kullandığını anlatan İmamoğlu, otobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımının entegre olması gerektiğinin de altını çizdi.

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