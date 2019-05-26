Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan kampanya tüyoları: Güler yüz, umut, Mustafa Kemal duruşu…

Millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, propaganda çalışmalarında nasıl davranacaklarını gönüllüler ekibine anlatırken “Son bir haftada sürprizlerim olacak” dedi.

Fotoğraf: CHP

Seçim kampanyasında çalışmak üzere oluşturulan ‘İstanbul Gönüllüleri’ne hitap eden İmamoğlu yapacaklarına ilişkin ipuçları verdi: İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Reklam

Güler yüzlü olacağız

-Biz bu bir avuç ağzı kötü insana bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız.

-Milletine güvenen Mustafa Kemal duruşu bizim ışığımızdır, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Hayallerinizi anlatın

-İstanbul ile ilgili hayallerimizi anlatın. Herkese bunu anlatın. 18 günde ne yaptığımızı anlatın. Suyu ucuzlattık. Öğrencilerimizin cebine 45 lira koyduk. Artık dini ve ulusal bayramlarda ücretsiz ulaşım var.

Reklam

Dini alet etmeyin

-Siyasete dini asla alet etmeyin. Bu milletin vicdanı bunu kabul etmez.Bazı sözler 100 yıl geçse de unutulmaz. Örnek mi? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bazılarının sözleri de akşamdan sabaha değişir. Onun için kötü söz sahibine aittir. Ramazan’a uygun disiplinle çalışacağız.

-Disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Ev ziyareti yapın. Sandıklarda görev almayı teşvik edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın ama asla kavga etmeyin.

-En büyük ilacımızın umut olduğuna inanan bireyler olacağız. Kendimi umut olarak görüyorum, siz de kendinizi öyle görün. Asla yılmayacağız. Çok çalışacağız, asla vazgeçmeyeceğiz

-Yol haritamızda akıl olacak. Yol haritamızda bilim olacak, adalet olacak, ahlak olcak, sanat olacak…

-Tatile gidenler dönüyor mu, kontrol edelim. Son bir hafta sürprizlerim olacak.

İmamoğlu Saadet Partisi’nin geleneksel İstanbul iftarına konuk oldu

Annesi İmamoğlu’nu ağlattı: Hakkını yediler; bir damla terini helal etmiyorum

SON HABERLER

Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.

‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.

Yazar Müge İplikçi: Bu romanı yazmama yol açan perspektif Suruç’tur

Kendisi dışında hiç kimseden hoşlanmayan, genç insanları uzaylı olarak gören, herkese bir kulp takan bir kadın: Nebiye. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için romanlar ve öyküler kaleme alan Müge İplikçi’nin yeni romanı ‘Sil Baştan’ın ana karakteri o. Aynı zamanda mensubu olduğu sosyal sınıfın tüm kötü özelliklerini bünyesinde toplamış bir anti-kahraman. Müge İplikçi ile yeni romanından yola çıkarak toplumun her an değişen dinamiklerini ve üst üste açılan yaralarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...