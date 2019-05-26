İmamoğlu’ndan kampanya tüyoları: Güler yüz, umut, Mustafa Kemal duruşu…

Millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, propaganda çalışmalarında nasıl davranacaklarını gönüllüler ekibine anlatırken “Son bir haftada sürprizlerim olacak” dedi.

Fotoğraf: CHP

Seçim kampanyasında çalışmak üzere oluşturulan ‘İstanbul Gönüllüleri’ne hitap eden İmamoğlu yapacaklarına ilişkin ipuçları verdi: İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Reklam

Güler yüzlü olacağız

-Biz bu bir avuç ağzı kötü insana bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız.

-Milletine güvenen Mustafa Kemal duruşu bizim ışığımızdır, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Hayallerinizi anlatın

-İstanbul ile ilgili hayallerimizi anlatın. Herkese bunu anlatın. 18 günde ne yaptığımızı anlatın. Suyu ucuzlattık. Öğrencilerimizin cebine 45 lira koyduk. Artık dini ve ulusal bayramlarda ücretsiz ulaşım var.

Reklam

Dini alet etmeyin

-Siyasete dini asla alet etmeyin. Bu milletin vicdanı bunu kabul etmez.Bazı sözler 100 yıl geçse de unutulmaz. Örnek mi? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bazılarının sözleri de akşamdan sabaha değişir. Onun için kötü söz sahibine aittir. Ramazan’a uygun disiplinle çalışacağız.

-Disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Ev ziyareti yapın. Sandıklarda görev almayı teşvik edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın ama asla kavga etmeyin.

-En büyük ilacımızın umut olduğuna inanan bireyler olacağız. Kendimi umut olarak görüyorum, siz de kendinizi öyle görün. Asla yılmayacağız. Çok çalışacağız, asla vazgeçmeyeceğiz

-Yol haritamızda akıl olacak. Yol haritamızda bilim olacak, adalet olacak, ahlak olcak, sanat olacak…

-Tatile gidenler dönüyor mu, kontrol edelim. Son bir hafta sürprizlerim olacak.