İmamoğlu’ndan İstanbul ulaşımına yorum: Tam bir ömür törpüsü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘İstanbul Ulaşımını Konuşuyor’ başlıklı, ‘Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi’nde konuşan İmamoğlu, İstanbul’un ulaşım sorununu tartışmak ve ortak akılla çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Reklam

“İstanbul’un ulaşım sorunları bir günde ortaya çıkmadı” diyen İBB başkanı şunları söyledi: “Yıllar içinde birikti, birikti ve bugün artık kritik bir eşiğe dayandı. Öyle ki, İstanbullular, bazen ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını kaybettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bunu tersine çevirmek ve İstanbul’un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz.”

‘Günlük yolculuk sayısı 31 milyon 700 bin’

İmamoğlu ulaşımla ilgili şu verileri paylaştı:

“İBB’nin sorumlu olduğu 5 bin 343 kilometrekarelik bir alanda 165’e 45 kilometrelik alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibariyle 31 milyon 700 bindir. 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak, 36 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul’un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bin geçişe ulaştı. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3 milyon 900 bini bulacağı ön görülüyor.

Reklam

İBB’nin sorumluluk alanı içerisinde 36 bin kilometrelik yol ağı bulunuyor ve bu yollarda her gün ortalama 306 yeni araç trafiğe katılıyor. Bütün bu veriler de gösteriyor ki; İstanbul’da ulaşımın, yolculuk sayısı gibi, araç sayısı gibi belli başlı parametreleri sürekli ve hızlı bir biçimde büyüyor. Bu nedenle, ulaşımda çözümlerin mutlaka sağlam bir gelecek perspektifi içermesi ve sürdürülebilir olması şarttır.”

