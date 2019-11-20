İmamoğlu’ndan İstanbul Havalimanı’na ziyaret: Dünyanın en büyüğü olma yolunda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havaalanı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “İstanbul’un en büyük hava limanı. Türkiye’nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan hava limanı” dedi.

Istanbul Grand Airport (İGA) Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu’dan tesisle ilgili bilgiler alan İmamoğlu’na İBB üst yönetimi de eşlik etti. İncelemelerin ardından İGA yetkilileri, İBB heyetine sunum yaptı.

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İBB yönetiminin İGA ile çok sıkı koordinasyonda ve iletişimde olması gerektiğini belirten İmamoğlu, “Bugün keyifli bir iki saat geçirdik. Bütün hususları sıraladık. İstanbul’un bir parçası olan hava limanının nasıl işleri kolaylaşabilir, bizden beklentileri, bizim hava limanından beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik” diye konuştu.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Havaist ve İETT hatları hususunda bir gelişme var mı” sorusuna, “Şöyle bir karar birliğine vardık: Önümüzdeki hafta, İETT Genel Müdürü’müz, hatta İSPARK Genel Müdürü’müz, diğer ilişkide olan genel müdürlerimiz dahil olmak üzere, biraz daha işlevsel toplantı yapılacak” cevabını verdi.

‘Başkanımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk’

İBB’nin, İGA’nın en önemli paydaşı olduğunu söyleyen İGA Başkanı Samsunlu, “Başkanımızı bugün hava limanımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kendimizi çok detaylı bir şekilde anlattık” dedi.

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Samsunlu, İmamoğlu’nun kendilerine bugün iki saatini ayırmasından çok memnun olduklarını söyleyerek, “Bizi, can kulağıyla dinledi. Bize, bazı tavsiyeleri oldu. Bunları tekrar bir düşüneceğiz. Burada olmasından dolayı tekrar teşekkür ediyorum kendisine” ifadelerini kullandı.