İmamoğlu’ndan İBB’nin ertelenen taksi teklifine: Kararı ret olarak görmüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alt komisyonda görüşülmek üzere ertelenen taksi plakası kiralama tasarısına ilişkin, “15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz” dedi.

İBB, belediye tarafından kiralanacak 6 bin yeni taksi plakasıyla ilgili tasarıyı dün UKOME’ye sunmuş, toplantıda tasarı alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmişti.

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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise belediyenin teklifine karşı çıktıklarını belirterek ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savunmuştu.

‘Gerçek taksi esnafının yaşam kalitesi yükselecek’

KİPTAŞ Silivri 4’üncü Etap Sosyal Konutları’nın kura çekiliş töreni sonrası UKOME’nin kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu: “Teklifimiz şu anda komisyonda duruyor. Sanırım 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz. Sadece bekletiliyor diye düşünüyorum. İyi niyetle komisyona yeni katılan süreç ile ilgili olan bürokrat arkadaşlarımızın sanıyorum daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacı vardır. Biz bilgi edinmelerini sağlarız. Topluma bilgilerimizi her gün sunuyoruz. Birçok teknik detayını da arkadaşlarım yakın zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklar. Bizim bahsettiğimiz konu çok net. Birincisi İstanbul’un çok ciddi bir taksi sorunu vardır. İkincisi ortaya koyduğumuz model İstanbul’un taksi kalitesini artıracaktır. Üçüncüsü bizim İstanbul’da ortaya koyduğumuz model gerçek taksi esnaflarımızın yaşam kalitelerini yükseltecektir.”

‘UKOME’nin misyonu var’

Bu tasarıyla korsan taksinin de önüne geçileceğini ifade eden İBB başkanı, şöyle devam etti: “Tüm yenilikçi modelleri içine katan, ihtiyacı çözen bir konu. Artı olarak duraklı dolmuşçuluk yapan bir kısım vatandaşlarımızın sorununa çözüm getirecek ilave olarak da bin taksilik bir potansiyel sunduk. Toplam 6 bin taksi, yenilikçi bir model, yeni araç modeliyle çağdaş bir düzeni İstanbul’a kazandırma çabası. Umuyorum UKOME’de kim var ise, çünkü kim olduğunu anlayamıyorum. Çünkü yeni ilaveler oldu. Umuyorum oradaki arkadaşlar bu konuda sağlıklı karar verebilirler. Şayet UKOME’nin yeni oluşum biçimi doğru ise bunu ispat ederler. Bu, onlara bir misyon yüklüyor. Burada başka bir amaç var ise onu da görmüş oluruz. Hem UKOME üyelerini bilgilendireceğiz, hem vatandaşımızı bilgilendireceğiz. 16 milyon İstanbullu hemşerim de ne olup bittiğini takip edecekler.“