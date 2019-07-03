İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Demirtaş neden içerde, anlamak istiyorum

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ardından HDP İstanbul il başkanlığına gitti. 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerine değinen İmamoğlu, “Her siyasi partiye oy vereni, yüzde 100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz” dedi.

Fotoğraflar: CHP

İmamoğlu, HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ile basına kapalı bir görüşme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Reklam

Bir ‘siyasi partiler masası’ kurulacağını açıklayan belediye başkanı, bu masada İBB’de meclis üyesi olmayanların da katkı ve desteklerine ihtiyaçları olacağını belirterek şunları söyledi: ”Bu konuda görüş birliğine iş birliğine vardık. İnşallah İstanbul’a söz verdiğimiz gibi, kurum içerisinde asla partizanlık duygusunun olmadığı, İstanbul’a da farklı bir demokrasi iklimini yaymak adına herkesi içine katan, herkesin eleştiri ve önerisine iş birliğini en üst seviyeye taşıyan dönemi başlatmak arzusundayız.”

‘HDP seçmenlerine teşekkür ediyorum’

Kendisine her siyasi görüşten seçmenin oy verdiğini vurgulayan İmamoğlu, HDP seçmenlerine de verdikleri destek için teşekkür etti.

CHP’li belediye başkanı şu ifadeleri kullandı: ”Demokrasiye olan inançları ve teşvikleri ve takviyeleri konusunda da HDP yönetiminin söylemlerini, bu seçim sürecinde çok değerli buluyorum. Yeni bir siyaset iklimi, yeni bir atmosfer oluşmasını önemsiyorum.”

Reklam

‘Demirtaş neden içerde, herkes gibi ben de bilmek istiyorum’

”Seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz” sorusu yöneltilen İmamoğlu şunları söyledi: ‘‘Sayın Demirtaş’a ben, 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar, elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum.”

Hukuk açısından mağdur edilen herkesin yanında olduğunun altını çizen İBB başkanı, hapiste bulunan CHP’li Eren Erdem’in durumuna da değinerek ”Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılansınlar” diye konuştu.

HDP’li Demir: İstanbul halkının iradesine sahip çıktık

HDP İstanbul il eş başkanı Demir de İmamoğlu’na davetinden dolayı teşekkür ederek, ”Türkiye’de bir ilk olması bakımından çok önemli bir ziyaretti” dedi.

31 Mart seçimlerinin iptali ile demokratik Türkiye talebinin ortaya çıktığını belirten Demir, şöyle konuştu: ”HDP de bu süreçte Türkiye’de demokrasinin inşa edilebilmesi için toplumda kutuplaşmanın karşısında duran bir pozisyonda yer almıştır. İstanbul’da 6 Mayıs’ta yapılan darbeye karşı tutumumuz son derece net olmuştur. Halkımız, bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında Sayın İmamoğlu’nu desteklemiştir. İstanbul halkının iradesine sahip çıkmıştır. Sayın İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan tüm kimlikleri kapsayan ve hizmeti ortaklaştıran, yurttaşın taleplerini esas alan bir belediyecilik anlayışını hedeflediğini esas aldığını gösteriyor. Hak gaspı konusunda İstanbul’da gösterdiğimiz tutumu, Türkiye’nin her yerinde açık bir şekilde gösterdiğimizi beyan etmek istiyoruz. Diyadin belediye eş başkanlarımıza yapılan saldırıyı da buradan kınamak istiyoruz.”