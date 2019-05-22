İmamoğlu’ndan gerekçeli karara tepki: Yok hükmünde

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçiminin iptalinin gerekçeli kararıyla ilgili “Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar, sıfır gerekçe” dedi.

Fotoğraf: CHP

YSK, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmiş, bugün de (22 Mayıs) buna ilişkin gerekçelerini 250 sayfalık bir metinle açıklamıştı.



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Yedi YSK üyesi gerekçeli kararında 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığını, 18 sandıkta sayım döküm cetvellerinin boş olduğunu, oy kullanma hakkı olmamasına karşın 706 kişinin oy kullandığının tespit edildiğini, ‘esasen yok hükmündeki’ 108 sandıkta 30 bin 281 kişinin oy kullandığını ve toplamda 300 binden fazla oyun ‘şüpheli’ olduğunu kaydetmişti.

Karara muhalefet şerhi koyan dört üye ise gerekçelerin ‘farazi’olduğunu belirterek, ‘seçmen iradesinin yok sayıldığını’ ifade etmişti.

Global TV’de konuşan İmamoğlu şöyle konuştu:

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“Dağ fare doğurdu bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakını A.B, A.P gibi isimler yazılmış. Edebiyat dersinde eğer derse çalışmamışsanız sayfalarca yazı yazarsınız. Edebiyat öğretmeni de size koca bir sıfır verir. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe.

Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım. 17 gündür bu işe çalışıyorsunuz. Alıp bu sandıkları istatistiki olarak döküp neden altına yazmadınız?

Eğer tesir varsa işinizi kolaylaştırın. Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı sayın Binali Yıldırım kaç oy aldı? Niye farazi konuşuyorsunuz. Sayın Yıldırım’ın aldığı oy belli İmamoğlu’nun aldığı oy belli.

Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye. Bu iftitradır. Ben niye feryat ediyorum. Çaldılar? Kime çaldılar. Şimdi iki kişiyiz odada çaldı diyeceğim. Kime diyeceğim? İki kişiyiz burada.

Gerekçeli karar değil gerekçesiz kararla insanların adalete olan duygularını yok edeceksiniz. Özür dileyecekler. Tövbe ederler mi etmezler mi bilemem kendilerine kalmış.

Ey YSK’daki demokrasiyi katleden insanlar… Zihinlerinizi netleştireceksiniz. Kamu görevlisi olmayan 700 küsür sandık. Sayım döküm cetveli olmayan 184 sandık. Mükerrer de olabilir. Ben 800 küsür sandık diyorum. Sonuca tesir edecek ne kadar oy var? Ben o sandıklarda 50 bin oy fark mı atmışım? Belki de sayın Yıldırım önde çıkmış.

Biz YSK’daki hukuk düzenine Türkiye’nin geleceğini düşünenen tüm hukukçuların katkılarıyla o yedi insanın eline kullanabilecekleri, şaibe üretebilecekleri durum vermemek için çalışıyoruz. Bu karar aslında 6 Mayıs’taki facia kadar önemlidir. Bir o kadar da yok hükmündedir, önemsizdir.

Türkiye’nin önüne sıkıntı koyuldu. Biz diyoruz ki: Bir, emaneti geri alacağız. 16 milyon insanın emaneti gasp edildi. İki, AK Partili hemşehrimin yarın partisinde ya da bir başka partide siyaset yapabilmesi için mücadele edeceğiz.”