İmamoğlu’ndan ‘genci tokatladı’ diyen Soylu’ya: Bir hekime görünmeli

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Esnaf genci tokatladı” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine.”

İstanbul’un Arnavutköy ilçesini ziyaret eden İmamoğlu’nun kendisini eleştiren bir esnafın hafifçe yanağına dokunması, iktidara yakın medya kuruluşlarınca ‘İmamoğlu vatandaşa tokat attı’ diye haberleştirilmişti. Soylu da “Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı” diye konuşmuştu.

Reklam

Zeytinburnu Veliefendi mahallesinde bulunan semt pazarına gelen İmamoğlu’na Soylu’nun bu ifadeleri soruldu.

“Bazı insanların görme bozukluğu olabilir” diyen İBB adayı şu ifadeleri kullandı: “Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar. Biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik.”

‘Yıldırım’la ‘oylarımızı çaldılar’ iddiasını televizyonda konuşalım’

Binali Yıldırım’ın ‘sesimi duyurmak için oylarımızı çaldılar demek zorunda kaldım’ açıklaması da sorulan İmamoğlu, beraber programa çıkma çağrısını yineledi.

Reklam

Yıldırım’ın istediği kanala çıkabildiğini, kendisinin ise ‘birkaç kanala sıkıştığını’ ifade eden CHP’li aday sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Yıldırım mı sesini duyuramıyor? Beraber programa çıkalım. Sesini duysunlar. O dediği konuyu orada tartışalım. İstanbul’u konuşalım. O şartlı ben şartsız. Tabii ki İstanbul’u konuşacağız. Türkiye’yi mi konuşacağız? Bunu söylemeye bile gerek yok. İstanbul’un sorunları var. Geçmişi var. Geleceği iptal. İstanbul’un iptal edilmiş bir seçim var. Bak ne güzel sesini duyuramamış. ‘Çaldılar, diyerek beni duysunlar istedim’. Çok üzücü yani.”



