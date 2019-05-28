İmamoğlu’ndan esnafa: Bana kimse iftira atamaz

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, bir esnafla tartışma yaşadı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesini ziyaret eden İmamoğlu’na bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen bir videoyu sordu.

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İmamoğlu ”PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” yolundaki soruya ”Ne olabilir ki? Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim sayın cumhurbaşkanı, 24 Haziran’da yetki almış sayın AK Partililer…” diye yanıt vermiş, ancak o anlar “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” cümlesinden sonrası kesilerek sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Mübarek Ramazan ayında yeni iftiralar ve kumpaslarla bana kara çalmaya çalışıyorlar. Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum. İftiracıları da vicdanlara ve Allah’a havale ediyorum. pic.twitter.com/yggre407Fy — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 28, 2019

İmamoğlu, videonun tamamını izletmek isteyince esnaf yanaşmadı.

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Bunun üzerine İmamoğlu, ”Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayınlamaktan çekiniyor” dedi.

İmaoğlu, “Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir” diye sorup esnaftan, ”Kimse atamaz” yanıtını alınca ”Bana da atamaz” diye karşılık verdi.