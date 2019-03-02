İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘kimin cebinden’ yanıtı: İstanbullu’nun parasıyla…

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘”Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun” diyerek eleştirdiği seçim vaatlerini İstanbullu’nun vergileriyle gerçekleştireceğini söyledi.

İmamoğlu. (Fotoğraf: DHA)

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı İmamoğlu seçimi kazanması halinde kreş, sosyal yardım, ücretsiz ulaşım ve eğitim gibi sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceğini duyurmuştu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Ardahan mitinginde, İmamoğlu’nun vaatlerini eleştirerek “Ne diyorlar? Doğum yapmış dört yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava, gençliğe şu yaşa kadar bedava. Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun?” demişti.

İmamoğlu’ndan bugün Erdoğan’a yanıt geldi. CHP’nin İBB adayı İmamoğlu, partisinin Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ın ‘Proje Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘‘Dediler ki ‘Kimin parasıyla ne yapıyorsun’. Diyorum ki, ‘İstanbullu’nun parasıyla yapıyorum’. İstanbullu’nun bütçesiyle yapıyorum. İstanbullu’nun bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstanbul’un bütçesini bilinmeyen anlamsız kurumlara dağıtmayacağım ama bebeklerine ve annelerine dağıtacağım. Kimse buna engel olamaz.”

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İmamoğlu: Mega proje 18’inci yüzyıl kafası

CHP’in İstanbul adayı İmamoğlu, AKP tarafından sık sık yinelenen ‘mega proje’ terminolojisine de değindi. İstanbul’u yöneten AKP’li belediye başkanlarını işaret eden İmamoğlu “Yönettiğini düşünen kişilerin yönettiği İstanbul’u geziyorum. Yoksulluğu sizlere anlatamam” dedi.

İmamoğlu, ‘mega proje’ terimin 18’inci yüzyıla ait olduğunu savunarak seçilmesi haline sosyal belediyeceliğe ağırlık vereceğini söyledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Benim için mega proje kavramı bitmiştir. Yok öyle bir şey. O, 18’inci yüzyıl kafası. Bu milletin onu satın alacağını da düşünmüyorum. Bu millet artık vicdanının, ahlakının ve toplumun sesini duyacak seviyede. En büyük proje, bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak olacak. Ben, adil bir belediye başkanı olacağım. İBB Başkanı olduğumda, görevimi yaptığım dediğim gün, Kadıköy’deki 2 yaşındaki bebeğimizle, Bağcılar’daki 2 yaşındaki bebeğimizi aynı koşullarda hayata yetiştiriyorum şeklinde ruhunda yer ettirmişsem, en büyük projeyi başarmış olacağım. En büyük proje budur. İnsanların kafasındaki mega projeler, en kolay iş. Mühendislik işi. Kamuya düşen en kıymetli konu, onun kamu vicdanı adına, kamunun cüzdanını boşaltmadan yapmaktır. Onu başarırsınız. ‘Ben bu işi bilirim’ diyenlerden daha iyisini yaparım. Ama o mega proje işi yok. Bitti o iş’





