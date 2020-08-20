İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Kanal İstanbul göndermeli Haliç yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Haliç’i ne hale getirdiğini görüyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a videoyla yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, İstanbul’da ‘yeniden çöp dağları oluştuğunu’ söylerken, “Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi?” demişti.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, Erdoğan’ın sözlerine gönderme yaptı. Videoda, bir esnafın hayat pahalılığından şikayet etmesi ile talepleri yer aldı.

Haliç’te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul’a harcanmak isteniyor. pic.twitter.com/fTVpDzweb1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 20, 2020

İBB başkanı, video eklediği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haliç’te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul’a harcanmak isteniyor.”