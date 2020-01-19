İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Halk Süt’ yanıtı: 100 bine yakın çocuğumuza dağıtılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim dönemimizde veren el, alan eli görmeyecek. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da katıldığı törende İmamoğlu’nun ‘Halk Süt’ projesini eleştirerek “Ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt gelecek. Allah’a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin. Çünkü bunların en büyük marifeti yalandır” demişti.

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‘İsterse aileleri birlikte gezelim’

İmamoğlu, 97 yaşında hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit’in Ankara’daki Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB başkanı, Erdoğan’ın sözlerine şu yanıtı verdi: “Sayın cumhurbaşkanının bahsettiği süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Görmek isterlerse sayın cumhurbaşkanım benimle birlikte İstanbul’da tek tek gideriz ailelere gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. ‘Ulaşımda indirim yaptı mı, söz verdi. Suya indirim yapacaktı, yaptı mı?’ dedi. Biz onların hepsini yaptık. ‘Yanlış bilgi veriliyor’ diyorum, inandıramıyorum. Biz onların hesabını veririz kolay, listesi de var. Biz bunlara girmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul’la ilgili bilgileri kendilerine aktarırız. Bizim dönemimizde veren el, alan eli görmeyecek. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz.”

‘Umarım bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar’

İmamoğlu, Erdoğan’ın “İstanbul’daki projeler yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli” açıklamasına dair de şunları söyledi: “Herhalde tarih tekerrürden ibaret. Umarım bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. Çünkü sayın cumhurbaşkanı, yıllar önce İstanbul’a onun bilgisi olmadan müdahale eden sayın bakana verdiği cevap dünden beri televizyonlarda, sosyal medyada geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul’da 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. ‘İstanbul halkının bilgisi olmadan İstanbul’a müdahale etmenin bir ihanet olduğunu’ yıllar önce kendisi açıkladı. Biz de hala ihanet edilmemesini ve bundan sonra da ihanet edilmemesi noktasında tedbir alıyoruz, kendilerine yardımcı oluyoruz. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış yaptırmayız. En başta İstanbul’a yanlış yaptırmayız.”

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‘Halk Süt’ projesi, İmamoğlu’nın seçim vaatleri arasındaydı. Proje, geçen yılın ekim ayında yaklaşık 100 bin çocuğa haftada 750 bin litre süt dağıtılarak başlamıştı. İBB yakın zamanda daha fazla süt alımı için ihaleye çıkacağını duyurmuştu.