İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Birileri sükse yapsın diye İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili, “Dünyada büyük sükse yaratacak. CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” demesine, “Birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz” diye karşılık verdi.

Fotoğraflar: İBB

2020 bütçesinin onaylandığı Meclis toplantısı ardından gazetecilerin, sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Kanal İstanbul geçen haftadan beri gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sizi kastederek, ‘İşine baksın’ dedi. Ne diyeceksiniz” yolundaki soruyu şöyle yanıtladı: “Uzun zaman geçti Sayın Cumhurbaşkanı’nın belediye başkanlığından bu yana. Belediye kanununun 18. Maddesi, ‘Belediye başkanı; belediye teşkilatının, beldenin ve belediyenin haklarını, menfaatlerine korur’ diye izahta bulunur. Dolayısıyla, oturarak iş yapan hangi belediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyorum. Ben, burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. Ben toplumun menfaatlerini ve haklarını korumak için belediye başkanı seçildim.‘Sen otur işine bak’ cümlesinin bir başka açılımı, ‘En iyisini ben bilirim’ demektir. Bence en iyisini 16 milyon bilir.“

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Kanal İstanbul’la ilgili çok sesli bir süreç yürütüleceğini ve İstanbulluların ayrıntılı şekilde bilgilendirileceğini belirten İBB başkanı, “Herkes konuşacak. Ben de onların temsilcisi olarak her zaman konuşacağım. Buna alışmak istemeyen kim varsa, bu sürece alışsa iyi olur” dedi.

Doğru bütçeye oybirliğiyle karar verildi

Bütçede depreme hazırlık çalışmalarıyla ilgili kalemin geçen yıla oranla yüzde 65 daha düşük olduğuna ilişkin eleştirilerden yola çıkılarak, “Neden daha düşük pay ayrıldı” sorusu yöneltildi. İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu: “Burada AK Parti grubunun eleştirdiği hususun başka bir açılımı var. Bir bütçeye yazmak değil onu gerçekleştirmek de değerli. Neyin gerçekleştiğini görmek lazım bütçede. O söylenenin çok altında bir bütçe gerçekleşmesi var, sanırım yüzde 10’lar seviyesinde. Dolayısıyla biz gerçekleştireceğimiz rakamı bu seneki bütçeye yazdık…. Doğru bütçeye de oybirliği ile karar verilmiştir. AK Parti’ye, MHP’ye ve ittifakımız İYİ Parti’ye teşekkür ediyorum.”

Kiralık araç ihalesi canlı yayınlanacak

İmamoğlu, “İBB’de en çok tartışılan konulardan biri olan kiralık araç ihalesi canlı yayınlanacak mı” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: “Evet, canlı yayınlanacak ve şeffaf olacak. Zaman içerisinde, mümkün olduğu kadar, belli çaptaki bütün açık ihalelerimizin tamamını naklen olarak vermeyi planlıyoruz. “

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25.9 milyar liralık bütçe; açık azaldı; tasarruf sağlandı

Sabah, İBB’nin 25.9 milyar liralık 2020 Bütçesi’ni Meclise sunan İmamoğlu, vadesi geçmiş ve gelecek borçlarla 14 milyar liralık bir bütçe açığı devraldıklarını, altı ayda açığı 4.7 milyar liraya indirdiklerini ve 3.2 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.

“Ödemelerimizin tamamını yapıyoruz, maaşları zamanında ödüyoruz. Üstelik; sosyal yardımlar, kreşler, Halk Süt, 30 bin üniversiteliye eğitim yardımı gibi pek çok yeni destek paketi başlattık” diyen İBB başkanı, asıl performansın bundan söyle görüleceğini, İstanbullu’nun verdiği talimatları yerine getirme zamanının geldiğini söyledi.