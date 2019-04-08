İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: 3 bin oyla onlar havalandı, biz 16 bin oyla havalanamıyoruz

YSK’nın verilerine göre İstanbul belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kazandık havasına girmemesi gerektiği’ yönündeki sözlerine “3 bin oyla onlar havalandı ama biz 16 bin oyla havalanmıyoruz” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Twitter/@ekrem_imamoglu

Erdoğan, İstanbul’da seçimlerin neredeyse tamamının usulsüz olduğunu öne sürerek “13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur” demişti.

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Kartal belediyesini ziyaret eden İmamoğlu gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan’ın sözlerini şöyle değerlendirdi: “Ben artık bazı açıklamaları takip etmiyorum. Üzülerek takip etmektense takip etmemek daha iyi. Şu an 15 binin üzerinde bir oy var. Her oy değerlidir. Bir oy bile değerlidir. Madem bu sayıyı bu kadar az görüyorlar, neden 3 bin oyla kendileri kazandık diye açıklama yaptı? En başta söz verdiğimiz gibi bir oya bile zarar gelmeyeceğini söylemiştim. Sandık başlarında arkadaşlarımızın nöbeti devam ediyor. Onlara minnettarım. Sayın Bahçeli’nin bir sözü var. ‘Bir oyla bile seçim kazanılır.’ diye. Ne kadar doğru. Bir oyun bile kıymetini anlatıyor. 3 bin oyla onlar havalandı ama biz 16 bin oyla havalanmıyoruz. 16 milyon insan kazandı.”