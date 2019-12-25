İmamoğlu’ndan dört kilisenin ruhani liderine Noel ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hristiyan aleminin Noel Bayramı’nı kutlamak amacıyla kentteki dört kilisenin ruhani liderleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, sırasıyla, Balat’taki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Beyoğlu’ndaki Keldani Katolik Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi ve Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti.

Bartholomeos ve İmamoğlu. Fotoğraflar: İBB

Her vatandaşın inancına saygılı ve aynı mesafede hizmet etmeyi önemsediklerini belirten İmamoğlu, “Bu şehrin her bir ferdi bu kentin asil üyesidir. Hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olamaz. O bakımdan, eşit bireyler olarak, bu şehrin 16 milyon eşit insanları olarak, hep beraber barışa, huzura dönük bir mücadele vermeliyiz. Buna en büyük katkıyı da özellikle inançlar katmalı” dedi.

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İmamoğlu’nun, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a ziyareti sırasında Noel ayini için patrikhanenin bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde toplanan kalabalık sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, Noel Baba kıyafetli bir bebek ve ailesi ile fotoğraf çektirdi. Patrik Bartholomeos, konuklarını makamında ağırladı. Ziyarette Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da hazır bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Bartholomeos şunları söyledi: “Büyük günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için, aramızda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bütün azınlıklara karşı, istisnasız, ayrımcılık yapmaksızın davranıyorlar. Sizi, kıymetli dost olarak sayıyoruz ve öyle görüyoruz. Yaklaşmakta olan yeni yılın hepinize, ailelerinize, memleketinize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz.”

İmamoğlu, Keldani Katolik Metropolitliği’nde ise İstanbul Patrik Vekili Korepiskopos Monsenyör Fransua Yakan’dan kilisenin tarihi ile ilgili bilgiler aldı. Yakan şöyle konuştu: “Bizim için Noel Bayramı bir sevgi bayramıdır. Bu sevgi, hiç kimsenin ve hiçbir dinin değil. Bu sevgi, insana verilen, Tanrı’dan gelen, borç olarak verilmiş bir sevgi. Bu sevgiyi de çoğaltmamız lazım. Bu sevgiyi çoğaltabilmemiz için, adaletli olmamız lazım. Vicdanımızı, sevgi için kullanacağız. Adalet ve sevgi, beraber yürür. Bu iki şeyin meyvesi de eşitliktir. Bugün buraya gelmeniz, bu eşitliğin hayata geçirilmesidir.“

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‘Avrupa’ya model sunabiliriz’

Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi ruhani önderi Başepiskopos Levon Zekiyan ise İmamoğlu’nun ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un, bu toprakların çok büyük bir geleneği var; çok kültürlülük, çok çeşitlilik. Bunun ihya edilmesi bence aynı zamanda bir gurur vesilesidir. Şu anda büyük bir göç sorunu var. Avrupa, bununla baş edemiyor. Maalesef faşizan tutumlar gittikçe artıyor. Bu toprakların özünden gelen bir şey var ki eğer biz, Türkiye olarak, tüm çeşitliliğiyle, aynı zamanda tek ruhla dayanışmayı başarabilirsek, belki de Avrupa’ya bile bir model sunabiliriz.”

İmamoğlu, son ziyaretini ise Süryani Kadim Cemaati Lideri Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin’e yaptı. Çetin İmamoğlu’na şöyle teşekkür etti: “İstanbul, büyük bir metropol. Birçok devletten daha büyük, daha kalabalık, sorunları çok. Bizim nüfuslarımız ne kadar az da olsa, farklı inanç sahipleri olarak, mutlu ve acı günlerde Müslüman kardeşlerimizle yan yana, iç içe, ülkemize sadık kalmışız. Ülkemiz için hem dua ediyoruz hem çaba harcıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız seçimden önce bize teşrif ettiler. Bazen siyasiler seçimden önce gelirler. Ama seçimden sonra göremiyoruz bazılarını. Ama gerçek, samimi dostlar yalnız seçimlerde kendilerini göstermiyorlar. Bu mutlu günümüzde zaman ayırıp, teşrif ettikleri için, şahsım ve cemaatim adına teşekkür ediyorum.”