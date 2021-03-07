İmamoğlu’ndan uyarı: Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullular’ı Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı: “Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor.”

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu, Twitter paylaşımında “Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır; Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hala gücünü koruyor” diyerek videolu bir mesaj paylaştı.

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‘Riskin her gün arttığını’ ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti: “Biliyorum kısıtlamalardan çok sıkıldınız. Hepimiz sıkıldık. Güzel İstanbul’umuzun tadına baharla birlikte daha çok varmak istiyorsunuz. Sıkıldınız, sıkıldık yorulduk ama salgında İstanbul için önümüzdeki tablo hala çok ama çok dikkatli olmamız gerektiğini öneriyor bize çünkü İstanbul’da salgın yayılımında artış olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklandı.

Nüfus yoğunluğu, yerleşim yerleri arasındaki geçişler, ulaşımdan kamu kurumlarına kalabalık ortamların mevcudiyeti İstanbul’u diğer kentlerden kesinlikle farklı kılıyor. Salgın İstanbul’da bilelim ki, ne yazık ki, kolay yayılıyor. Bir yandan sırası gelenler aşılanıyor ama aşılama oranı henüz toplumun büyük bir kesimine yayılmadı. Bunun bilincinde olalım. Koruma kalkanımız henüz tamamlanmadı, eksik.”

‘Endişenin gerçeğe dönüştüğünü yaşıyoruz’

İBB’nin Bilimsel Danışma Kurulu’nun 46’ncı toplantısında İstanbul için ‘bugünlerde yaşanan rahatlamanın ve açılmanın, insanlarda pandemi kurallarına uyma yorgunluğuyla hastalığın yayılmasına yol açacağı endişelerinin dile getirildiğini’ aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti: “Maalesef endişenin bugün gerçeğe dönüştüğünü yaşıyoruz. Biz belediye olarak bu uyarılar kapsamında personelimizin çalışma düzenini aynen önceki dönem gibi pandemi kurallarına uygun olarak korumaya devam edeceğiz. Hem çalışanlarımız hem de İstanbullular için yeni bilgilendirme ve uyarı çalışmalarını hızlandırıyoruz, hazırlanıp kamuoyuyla, toplumla paylaşacağız.

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Toplu taşımada tam kapasite ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm araçlarımız sahada ama bilelim ki araçlar gibi caddeler, sokaklar, AVM’ler de kalabalıklaşıyor. Dolayısıyla benim isteğim şu: Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma konusunda tedbirli olun. Kendinizi koruyun. Kurala uymayan bir toplu alan görmüşseniz oraya girmeyin. Mesafe kuralı maalesef mesafesizliğe dönüşüyor.

Evet, İstanbul’u yaşayalım; evet, baharın tadına varmaya çalışalım ama en tatlısı hayatımız. Belki de önümüzdeki yaz hepimizin gerçekten rahatlayacağı bir dönem olacak ama bugünlerde yaşayabileceğimiz bir tedbirsizlik can kayıplarına mal olabilir. Sağlıklı bir İstanbul için, yaşamımız için hepimizi sorumluluğa davet ediyoruz.”

MEB’e çağrı

‘Gençlerden çok mesaj aldığını’ ifade eden İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u etiketlediği başka bir Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler. Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor.”