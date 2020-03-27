İmamoğlu’ndan ‘corona’ önlemleri: Hükümet tek başına altından kalkamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 salgını önlemleri gereğince, ‘Yenikapı’da ilk aşamada bin yataklı daha sonra 7 bin yataklı bir çadırı hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu’ söyledi.

İmamoğlu, zor günlerin henüz başında olduklarını ve bu mücadelenin tek başına bir hükümetin altından kalkabileceği bir şey olmadığını belirterek, herkesin ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

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‘İhtiyaç fazlasını lütfen stoklamayalım‘

Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, “Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi lütfen stoklamayalım” dedi.

Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaştıklarını belirten İmamoğlu, “Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Birtakım alanları Sağlık Bakanlığı’mızla paylaşıyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, otellerle anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık. Toplamda 2 bin odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık” dedi.

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“İnsani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin” diyen İmamoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

“*İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk.

*Evde kalma sürecinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Ortak dayanışmayla İBB olarak destek oluyoruz, valiliğin gıda yardımına da lojistik desteği sağladığımızı duyurmak isterim.

*Kriz ilerledikçe uygulamalar burada geliştirilecek. İstanbul’un gönüllülerini koordine edeceğiz. Zor durumdaki vatandaşlarımıza ellerini uzatmak isteyenlere buradan sesleniyorum, koordinasyon merkezimiz yardımlarınızı ulaştıracaktır.

*İBB bu süreçte daima bilimsel olarak hareket edecektir. Koordinasyon merkezinde salgınla ilgili her şey takip edilecek, alınacak önlemlere karar verilecek.

*Salgının yayılması ve ihtiyaç halinde bazı mekanlarımızın sahra hastanesi olarak kullanılması için teknik çalışmamızı yaptık. Yenikapı, Maltepe miting alanları bunlardan bazılarıdır.

*Maltepe dolgu alanı da ihtiyaç halinde merkeze dönüştürülecek durumda.

*İstanbul genelinde belediyemize ait 19 spor salonu da geçici hastane olarak kullanılabilir. Toplam 1983 yatak kapasitesinin mümkün olacağını bildirdik.

*Bu dönemde başta yöneticiler olmak üzere hepimizin sorumluluk alması gerekir. Türkiye’deki süreç henüz başlangıç.

*22 bin olan ölüm sayısı 24 bine ulaştı dünyada, süreç hızlı işliyor. Sokağa çıkmamayla ilgili kararlar daha radikal karar alınmalı.

*Bütçeden alınan tutar artırılmalıdır. Belediyelerin vergi, sigorta gibi borçları ertelenmelidir. Bağış toplama konusunda da kolaylıklar sağlanmalıdır.

*Hasta sayısının hızla artacağı göz önünde bulundurulduğunda hava, kara, metro ile ulaşılabilecek Atatürk Havalimanı corona virüsüyle mücadele edilen hastaneye dönüştürülebilir.”