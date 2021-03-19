İmamoğlu’ndan Buldan’a Nevruz telefonu: Kapatma davasına tepki göstermiş

HDP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partinin eş başkanlarından Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutladığını bildirdi.
Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Partimize açılan kapatma davası ve Kocaeli milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.”
Açıklamaya göre Buldan da İmamoğlu’nun bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.