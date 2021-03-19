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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan Buldan’a Nevruz telefonu: Kapatma davasına tepki göstermiş

HDP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partinin eş başkanlarından Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutladığını bildirdi.

Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Partimize açılan kapatma davası ve Kocaeli milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.”

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Açıklamaya göre Buldan da İmamoğlu’nun bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.

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