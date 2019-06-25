İmamoğlu’ndan ‘bildirici’ İBB çalışanlarına: Kinim yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde İBB’nin Saraçhane binası önünde bildiri okuyan İBB çalışanlarıyla ilgili olarak “Benim hiç kimseye kinim yok” dedi.

Açıklama gazeteci Candaş Tolga Işık’tan geldi. İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen Işık, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul’a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”

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Ekrem İmamoğlu karşıtı ifadelerle kaleme alınan bildiriyi grup adına okuyan ünlü trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz’ın açıklaması İBB’nin basın bürosundan çalışanlara çağrıda bulunarak duyurulmuş, açıklama İBB tarafından canlı yayınlanmıştı.