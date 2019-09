İmamoğlu Beştepe toplantısına katılan kayyımları eleştirdi: Seçilenler olabilirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında otopark işletmesi İSPARK’a, 9 Eylül’de de otogar faaliyetleri İBB’ye devredilen Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası soruları yanıtlayan İmamoğlu, Beştepe’deki belediye başkanları toplantısına, Diyarbakır, Mardin ve Van’a atanan kayyımların katılmasını eleştirerek, “Elbette daha iyi olabilirdi. Sadece tümüyle seçilmiş belediye başkanları orada olabilirdi” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Otogarda vatandaşlar ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, işletme sahiplerinin sorunlarını dinledi. Otogarı üç gün önce devraldıklarını belirten İmamoğlu, sorunların çözümü için ortak masada, ortak kararlar alacaklarını vurguladı. Otogar’ın daha önce pisliği ve tehlikeli ortamlarıyla gündeme gelen bodrum katlarını gezen İmamoğlu, otogarın durumu hakkında şu bilgileri verdi:

Reklam

“Bugün, bir ara tespit yapmak istedim otogarda. Otogarın önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde, zaten sözleşmesi bitmiş olan alanın, otobüs giriş-çıkışlarını da denetim altına aldık. Şu an tümüyle İBB tarafından yönetilmekte. Pazartesi günü akşam itibariyle teslim alındı. Bugün, üçüncü gün. Şu anda bu Bayrampaşa’daki otogarın otopark ve otobüs giriş-çıkışları bizim kontrolümüzde. Ancak, iş böyle bitmiş değil. Şu an burada otobüs işletmeleri bulunan ticarethaneler, bunun yanı sıra benzin istasyonu ve bunun gibi işletmelerin tümü, İBB’ye ait. Emlak İstimlak Müdürlüğü’müz, şu anda bununla ilgili tespit yapıyor. Bu tespitle beraber, buradaki bütün işletmelerin ecrimisil (işgal tazminatı) usulüyle ücretlerini İBB’ye ödemeleri gerekiyor. Yani bütün kiracıları, buradaki ödemelerin muhatabı İBB’dir. Şimdi burada tapu diye bir şey yoktur. Burası, işletmecilik olarak verilmiştir. Şimdi İBB bünyesine geçmiştir. Dolayısıyla İBB, mal sahibidir, başkası değildir. Bu bir lütuf değil, tam aksine 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük haksın işlemler yapılmış ise, onlarla ilgili de arkadaşlarım araştırmacı olacaklar. Bu anlamdaki süreci, İBB’nin Emlak İstimlak Müdürlüğü yönetecektir.”

‘Bayrampaşa ve Harem otogarlarının yeni yeri için ortak karar alacağız’

Otogarın geleceği ve başka bir yerde otogar inşası hakkında konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti: “Biz, bu otogarın yeni bir yere taşınması sürecini önemsiyoruz. Bu konuda da hem buradaki sektör temsilcileriyle hem buradaki sektörün işletmeci firmalarıyla ortak karar vermek adına, onlarla oturup konuşacağız. Ve yeni otogarın hem Bayrampaşa hem Harem için nerede olması konusunda ortak karar alacağız. Buraların da yapımını üstleneceğiz. Bu yapımı, ihaleyle de ‘yap-işlet-devret’ yöntemiyle de yapabiliriz. Kendimiz yapıp, işletebiliriz de. Bu süreci tek başımıza analiz etmeyeceğiz. Bu sürecin partneri, bu sektörün temsilcileri. Bu yeni otogarın yapım süreciyle beraber, bilime ve eğitime dönük bir merkez olması konusunda bir ön düşüncemiz var. Bu düşünceyi de masaya yatırıp, tartışacağız. Bütüncül bir şekilde İstanbul’un geleceğini bu anlamda tasarlamış olacağız.”

Otogar ve her türlü sorun için Beyaz Masa’yı geliştirecekleri mesajı veren İmamoğlu, şöyle konuştu: “Tekrar otogara dönersek, buranın, bu süreçte en sağlıklı işletilmesi adına da burada bir üst çatı kurumun oluşması için, belediyemizin bu tür işletmecilik yapan iştirakleri var, Boğaziçi şirketi gibi, bu iştirakin kontrolünde işlerin düzgün yönetilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Bugün gördüğüm manzara itibariyle, hem buranın temizliği hem buradaki tehdit unsurları, geçici tuvalet gibi hizmetlerin buraya taşınması gibi çok daha hızlı hareket etmek adına bir termin (süre belirleme) koymam lazım. Takvim vermeyi seven bir insanım. Şu an Eylül ayındayız. Ekim sonunda, inşallah biz burayı gezmeye geleceğiz. O tarihten sonra insanlara burada, aydınlatılmış kapalı otopark bölümleri, temiz bir şekilde çevre düzeni, esnafın kirasını nereye ödediğini bildiği bir şekliyle burayı tekrar ziyarete geleceğim. Bu arada, esnafımızın birçok sorularına cevap bulma adına da buraya Beyaz Masa kuruldu. Beyaz Masa’yı daha donanımlı hale getireceğiz. Tüm esnaflarımız ya da buraya girip, çıkan vatandaşlarımız, tüm somut ve net bilgileri, Beyaz Masa’dan alabilecekler. Oradaki arkadaşlara gerekli eğitim verilecek. İnşallah sonu çok güzel olacak.”

Reklam

‘Ekim sonuna kadar her şey çok güzel olacak’

Daha sonra soruları yanıtlayan İmamoğlu, ‘Ekim sonuna kadar otogar ile bütün sorunların cevap bulup çözümleneceği’ sözünü vererek, “Ekim sonuna kadar her şey çok güzel olacak” dedi.

Bir vatandaşın “Ekim sonuna kadar kira verecek miyiz” sorusuna ise İmamoğlu, “Tabii ki. Buranın mal sahibi artık İBB. Muhatabınız artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Süreç böyle yürüyecek. İBB mal sahibi olduğuna göre, muhatabınız bir kişi” yanıtını verdi.

‘Koltuğun niye kırıldığını, cumhurbaşkanlığı araştırsın’

Cumhurbaşkanlığı sarayında dünkü belediye başkanları toplantısında yaşananlar hakkındaki soruları da yanıtlayan İmamoğlu, toplantıda oturduğu koltuğun kırılmasıyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Oturduğumuz koltuk, durup dururken kırıldı. Biraz yere düşer gibi olduk, düştük aslında. Sonra ayağa kalktık. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘İsraf yaptın’ dedi. ‘Parasını öde’ falan duymadım. Ben de ‘Bu israf değil, sandalye kırık, benle ilgili bir sorun yok. Ama olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz’ dedim. Bu ilginç magazin bir durumdu. Tabi sandalye neden çürüktü, neden kırıldı, onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Demek ki ya sandalye firmasında bir arıza var ya da bakımını yapanda.”

İmamoğlu, “Oturacağınız yerler belli miydi” sorusuna ise “Alfabetik sıraya göre oturma düzeni vardı. Benim sağımda Yılmaz Büyükerşen, solumda da Tunç Soyer vardı ve belirli olan sandalyeler. Masa düzenine göre oturduk” yanıtını verdi.

‘Tümüyle seçilmiş belediye başkanları orada olabilirdi’

İmamoğlu, Beştepe’deki toplantıyla ilgili “Sizin aklınızda soru işareti var mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Ben, hayatta hiç kötü düşünerek yoluma bakmadım. Ben iyi düşünceyle baktım. Dün verimli bir toplantı oldu. İyi bir iletişim toplantısıydı. Elbette daha iyi olabilirdi. Sadece tümüyle seçilmiş belediye başkanları orada olabilirdi. Tabi demokrasi adına bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunun söyleminden vazgeçmiş değilim. Keşke orada da o arkadaşlarımız da olsaydı. Ama her şeye rağmen verimli iyi bir iletişimdir. Umuyorum orada kalmasın, devam etsin. Ben bu tarafına bakıyorum. Ama sandalye konusunda bir açıklama yapacaksa cumhurbaşkanlığının o işe bakan kişileri sorumluları yapsın. Niye sandalye öyleydi. Niye ayakları içe doğruydu bilmiyorum?”

İmamoğlu, toplantıda gündeme gelen başkanlar arası Whatsapp grubunun kurulup kurulmadığına ilişkin de “Şu anda henüz kurulmadı. Kimin kuracağı konusunda da bir bilgim yok. O konuda Şehircilik Bakanlığı bir yetkili mi kılar ya da Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Hanım bildiğim kadarıyla; o üstlenebilir. Bilemiyorum. İletişim her zaman iyidir. Bu millet konuşa konuşa anlaşacak. Biz, işin o tarafındayız. Birileri kavga ede ede anlaşmanın daha iyi olduğunu savunabilir ama ben konuşa konuşa, uzlaşa uzlaşa, kucaklaşa kucaklaşa anlaşacağına inanan birisiyim. O minvalde de hareket tarzım var ve hayat tarzım var. Hala oradayım. Konuşacağız, ısrarla konuşacağız. Kavga etmeden uzlaşacağız milletimizin lehine” yanıtını verdi.

‘Halk Ekmek’te normal ekmeğe zam yok’

İmamoğlu, Halk Ekmek’in bazı ürünlerine yapılan zamla ilgili olarak da şöyle dedi: “Bazı özel ürünlerle ilgili zam söz konusu. Uzun süredir zam yok. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Özellikle yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da bir takım, özel çalışılan ürünlere de zam yapılabilir diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçilecekti bu günlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili şimdilik zammımız yok.”