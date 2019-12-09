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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan bakana Kanal İstanbul yanıtı: Halk, 23 Haziran’da iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB’yle protokol yapıldığına dair demecini, ‘içi boş, talihsiz bir açıklama daha‘ diye niteledi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” diyerek karşılık verdi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, belediye meclisi toplantısı öncesinde MHP, İYİ Parti ve CHP gruplarını ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili uygulama noktasında İBB ile ilgili bakanlıklar arasında işbirliği protokolleri bulunduğunu söyledi. Yeni bir protokol mü söz konusu? Önceki dönemlerde imzalanmış protokoller var ise akıbeti ne olacak, fesih söz konusu olacak mı” sorularına şu yanıtı verdi:

“2012, 2014, 2015, 2016 hatta 2018’de de o dönemin yetkilileri ile aralarında yapılmış protokoller var kurum içinde. Ama protokol deyince Sayın Bakan, zannedersiniz ki, imzayı attık iş bitti. Eğer Sayın Bakan’ı bir imza kurtaracaksa ya da İstanbul’u bir imza mahvedecekse, hiç kusura bakmasın yani bu konuda da araştırma yapmamış. Sayın Bakanı hep uyarıyorum, araştırarak ve süreci derinlemesine analiz ederek beyanatta bulunması konusunda… 23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti zaten...

Kanal İstanbul ile ilgili fikrimiz nettir. Bu netliğimizi Sayın Bakan 16 milyon insan nezdinde hala hissedememiş diye anlıyorum. Anlayacaktır. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar. ‘Şu planını sizin Bimtaş şirketiniz yapsın. Şu plan sürecini kurumununuz şu birimi tamamlasın’ diye karşılıklı protokoller… Onlar öyle bağlayıcılığı ve geçerliliği olan işler değildir. Arkadaşlarım zaten gerekli cevapları yazacaklar… İçeriği boş, talihsiz bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha.”

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AKP grubu toplantısını il binasında yaptığı için ziyaret edememiş

İBB başkanı, AKP grubunu neden ziyaret etmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “AK Parti’den de randevu istedik ancak bugün grup toplantılarını kendi il binalarında yapacaklarını ifade ettiler. Meclise yetişeceklerini söyledikleri için uğrayamadık.”

‘Kaynak arayışı hep olacak’

İmamoğlu, “Devlet bankalarıyla ilgili sorun hala devam ediyor mu? Dış kaynak arayışınız var mı şu aşamada” sorusuna ise şöyle karşılık verdi: “O bitmeyecek, hep olacak dış kaynak arayışımız. Devlet bankalarında bir değişim olduğunda yine ilk sizi keyifle bilgilendireceğim. ‘Bak ne güzel kredileri açmışlar, veriyorlar yardımcı oluyorlar’ diyeceğim.”

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