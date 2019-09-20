İmamoğlu’ndan, ‘Atatürk’ün İstanbul günleri’ne bakış

Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili biri tutuklu yedi sanığın bugün başlayan yargılaması öncesinde, küçük kızın ailesinin dün avukatları Ali Artuk’un bürosuna giderek, ‘Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme’ dediği ortaya çıktı. Bu nedenle Artuk duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık ise Leyla’nın amcasının 32 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Aydemir.