İmamoğlu’ndan alternatif haber merkezi: Tek kaynak Anadolu Ajansı olmayacak

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için ‘alternatif haber merkezi kuracaklarını’ belirterek “Vatandaşın tek haber kaynağı Anadolu Ajansı olmayacak” dedi.

Fotoğraf: CHP

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdiğini açıklamıştı.

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Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan CHP’li İmamoğlu 23 Haziran’da yenilenecek seçimler için kuracakları alternatif haber merkezini anlattı.

31 bin 186 sandık bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu şöyle konuştu: “Bunlardan sağlıklı sonuç alma sorunumuz olmadığını zaten 31 Mart seçimi gecesi gösterdik. Hem CHP, hem İYİ Parti teşkilatı gayet iyi çalıştı. Şimdi yeni gönüllülerimizle bu gayreti topluma çabuk ve sağlıklı bilgi vermeye de dönüştürüyoruz. Aramıza yeni katılan gönüllülerimizin bir işi de bu olacak.”

İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, sayıları kısa sürede 100 binlere çıkan ‘İstanbul gönüllüleri’nin 250-300 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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AA, 31 Mart akşamı, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım arasında fark giderek kapandığı sırada, ‘sahadan veri akışının durması’nı gerekçe göstererek abonelerine seçim verilerini servis etmeyi kesmişti. Yaklaşık 13 saatlik kesintinin ardından ertesi gün yine sandık verileri kamuoyuyla paylaşılmıştı.

‘İsraf belgelerini açıklayacağız’

İmamoğlu mazbatanın elinde olduğu yaklaşık üç hafta boyunca belediyeden elde ettikleri verileri açıklayacağını belirterek, “İstanbul büyükşehir belediyesinin nasıl büyük bir israf ekonomisiyle yönetildiğini, vatandaşın vergilerinin nerelere harcandığını gördük. Buna neredeyse bütün büyük belediye ihalelerinin hep birkaç şirkete verilmiş olması dâhil değil. İsraftan söz ediyorum. İsraf belgelerini açıklayacağız” dedi.