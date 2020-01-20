İmamoğlu’ndan Albayrak’ın Kanal İstanbul arsasına yorum: Kimin arsası var umrumda değil, ben İstanbul’un doğasını umursuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın almasına dair, “Kimin arsası var benim umrumda değil. Benim umrumda İstanbul’un doğasını korumak var” dedi.

Cumhuriyet gazetesi ‘Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul Projesi güzergahında arazisi bulunduğu’ yönünde bir haber yapmış, bakanın avukatı Ahmet Özel de işlemin ‘yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın alma’ olduğunu savunmuş, “Arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır” demişti.

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İBB başkanı, Kanal İstanbul projesinin bir ‘akıl tutulması’ olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İnşallah bu (Kanal İstanbul) yapılmayacak. Gelecekler orada tarım yapacaklar, tarımla uğraşacaklar. Açıkçası, kimin arsası var, bakanmış, yurtdışındanmış, şirketmiş benim umrumda değil. Benim umrumda İstanbul’un bu doğasını korumak var.”

‘İstanbul’un en görkemli su kaynağını yok ediyorsunuz’

Kanal İstanbul’un Terkos gibi hayati bir su kaynağını yok edeceğini vurgulayan İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın geleceğinde su savaşları tartışılıyor. Su ile ilgili böyle bir süreç konuşuluyorken, siz tamamen hayal ürünü olan, hiçbir işe yaramayacak olan bir kanal üzerinden İstanbul’un en görkemli su kaynağını yok etme çabasındasınız. Terkos’u, yani milletin musluğundan akan suyun adı olan Terkos’u yok etme çabası içinde olacaksınız. Bütün İstanbul’a burayı anlatacağız. Nasıl bir ortamın yok edilmeye çalışıldığını millete anlatacağız. Terkos’ta bir buçuk yıl önce İkitelli’ye yapılan yatırımın bile kanal diye bir şey yokmuş gibi ihale edilmiş olduğunu düşünün.”