İmamoğlu’ndan AKP’nin ‘tramvay iddiası’na: Anlıyorum, kıskanıyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’lilerin İstanbul’daki yeni tramvay hattının daha önce tamamlandığı ancak açılışının yeni yapıldığı iddiası için “Anlıyorum; kıskanıyorlar. Ama olsun, kıskansınlar” dedi.

Fotoğraf: İBB

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın Cibali ile Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, yeni yılın ilk gününde hizmete girmişti. AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, hattın 21 ay önce, AKP zamanında zaten tamamlanmış olduğunu söylemişti.

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İmamoğlu, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Beylikdüzü’nde bir cami ile cemevi inşaatını ziyaret etti.

Gazetecilerin tramvayla ilgili iddiaları sorduğu CHP lideri, “Buna güzel cevap verilir yani. Atılmış bir pas, artık bunu gole çevirmen lazım” diyerek sözü İmamoğlu’na bıraktı.

İBB başkanı da iddialarla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle, ‘Biz yaptık’ anlayışına gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. Çünkü, 16 milyon İstanbullu yaptı. Haklılar. İstanbullu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler; ister AK Partili olsun, ister diğer partilerden olsun, ister CHP’li, İYİ Partili olsun. Ama bu proje özelinde şunu söyleyelim: Yüzde 55’e yakınını biz yaptık. Bizden önceki dönemde de yapılan bir bölümü de var. 2016’da temelini attılar, projeyi başlattılar, ‘2018’de bitireceğiz’ dediler; bitiremediler.

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Geldiğimizde durmuş bir proje aldık. Bahsettiğim yüzde 55’lik kısmını, yaklaşık bir yılı biraz aşkın bir sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp İstanbullulara kazandırdık. Alkışlamalılar. Biz, nasıl bizden önce yapılan doğru işleri alkışlıyorsak, alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar. Çünkü, bundan sonra alkışlayacakları çok daha güzel işler yapacağız. Bu hattın içerisinde, gerçekten ciddi, kritik, teknik sorunları da biz çözdük. 2000’e yakın kazık çakılmış bir hatta dönüştü burası. Yanlış yapılmış 1.3 kilometresini tekrardan söküp, yıkıp, yeniden yapmak zorunda kaldık. Bu yönüyle bütün sıkıntılarını giderdik ve çözüme kavuşturduk. Anlıyorum; kıskanıyorlar. Ama olsun, kıskansınlar. Hatta bugün, biraz daha fazla kıskanabilirler; annemin yanındayım çünkü.”