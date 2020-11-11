İmamoğlu’ndan ’18 yıllık dönüşüme’ atıf: 120 senede nasıl çözeceğiz depremi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 yılda kentte dönüştürülen konutların sayısına atıf yaparak, ‘bu hızla’ dönüşümün 120 yıl sürebileceğini söyledi. İBB başkanı, “120 senede nasıl çözeceğiz depremi?” diye sordu.

Fotoğraflar: İBB

İBB’nin iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Siteler Bölgesi’ndeki binalarda bulunan 260 konutun kentsel dönüşüme sokularak yenilenmesi için anlaşma imzaladı. Dönüşüm yapılacak bölgede yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor.

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Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki törende konuşan İmamoğlu, İstanbul’da 1999’daki deprem öncesi inşa edilen yapı sayısının 800 bin olduğunu, 260 dairedeki dönüşümün bunun yanında yüksek bir sayı olarak gözükmediğini ifade etti.

İmamoğlu’ndan çağrı

Dönüşüm yapılacak bölge…

İBB başkanı, deprem ve kentsel dönüşüm konularının siyaset üstü ve seferberlik isteyen konular olduğunu belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde bir Deprem Konseyi kurulması talebini yineledi.

İmamoğlu, ‘kimsenin kafasını kuma sokma hakkı olmadığını’ ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor 5 Mayıs’ta, diyor ki… ‘Biz 975 bina yaptık Türkiye’de…’ Diyor ama, daha 6.5 milyon binayı dönüştürmek zorundayız. Kaç yılda yaptınız? 18 yılda… 6,5 milyon bina için ne kadar zamana ihtiyacın var; 120 sene. 120 senede nasıl çözeceğiz depremi? O yüzden diyorum ki; bu işi Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, Büyükşehir Belediyesi çözemez. Bu iş ilçe belediyesi çözemez. Bu işi TOKİ, KİPTAŞ çözemez. Bu işi, hep beraber çözebiliriz.”