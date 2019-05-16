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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’na ‘Yunan’ iması yapan Göksu’nun haberlerine erişim yasağı

Yunanistan medyasına atıfta bulunarak CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için ‘Yunan’ iması yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, söz konusu haberin yer aldığı internet sitelerine mahkeme kararıyla erişim yasağı getirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Göksu katıldığı bir iftar programında İmamoğlu’nu eleştirirken Yunanistan medyasına atıfta bulunmuştu. “Ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bi dakka ya… Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli?” diye soran Göksu “Trabzonlu” yanıtını alınca şöyle devam etmişti: “Nasıl oldu Yunan medyası ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ dedi, bir ses çıkmadı. Haa… olay büyük kardeşim. Hesap büyük olay büyük.”

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Trabzonlular sosyal medyada Göksu’yu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Trabzon yerel haberlerini yayınlayan 61saat.com’un haberine göre İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Göksu, haberin bulunduğu ‘linklere erişim engellemesi’ istedi. Göksu’nun avukatı, erişim engellemesi talebinin gerekçesinde, linklerde Göksu hakkında gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içeren, ‘kişilik haklarına saldırı’ mahiyetinde yayın içeriği olduğunu öne sürdü.

Mahkeme Göksu’nun talebini kabul ederek söz konusu haberlere erişimin engellemesine karar verdi.

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