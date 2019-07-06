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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’na ‘Sevgi, Barış ve Dostluk’ Ödülü: Çocuklar kötü söz duymak istemiyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 21’inci kez düzenlenen Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl ilk kez verilen “Sevgi, Barış ve Dostluk” ödülünün sahibi oldu.

Sahneye “Ekrem Başkan” tezahüratıyla çıkan İmamoğlu, ödülünü Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın elinden aldı. Posbıyık, İmamoğlu’na hitaben, “Sevgi, barış ve dostluk ödülünü sizlere sunmaktan onur duyuyorum” dedi.
Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, ödülüyle festival için kurulan platformun yer yanını dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı.

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“Sevgi, barış, huzur, mutluluk, dostluk… Sizinle hepsini paylaşmak istiyorum” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Dünyanın en kolay şeyi, iyi cümleler kurmak. Örneğin şu güzel kızlara, ‘Çok güzelsiniz’ demek. Yakışıklı delikanlılara, ‘Çok yakışıklısınız’ demek. Bir insanı görüp ona ‘Merhaba’ diyebilmek. Yürekten kucaklayabilmek, çok kolay. Zor olan, kötü şeyler konuşmak. Bir insanı kıran, döken cümleler konuşmak. Bir topluma hitap ederken, onların moralini ayağa kaldırmak kolay, ama bir toplumun moralini bozmak zor aslında. Uzun zamandır zor olanı yapıyoruz. Milletimizin moralini bozmak için, ne yazık ki bazı alanlarda kötü cümleler kullanmaktan geri durmuyoruz. Bundan en çok kim şikayetçi biliyor musunuz? O bana el sallayan mini minnacık çocuklarımız. Kötü cümle duymak istemiyorlar.”

‘Atatürk’e layık bir yönetici olacağım’

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını, İstanbul’da hizmet ederken vermeye söz veriyorum. Adil, bu ülkeye layık, bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğime, insanlara eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir genç evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir yönetici olacağıma söz veriyorum.”

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‘Ereğli’den bile bizi uyarın’

“Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Bazen, Ereğli’den bile bizi uyarmanızı isteriz” diyen İmamoğlu’nun konuşmasının ardından sahneye, seçim kampanyasının müziklerinin bir bölümünü yapan sanatçı Ali Altay davet edildi. İmamoğlu ve Altay, seçim kampanyasının dikkat çeken şarkılarından birini birlikte söyledi.

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