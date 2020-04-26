İmamoğlu’na ‘limon kumpası’nda üç gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çiftçiye destek amacıyla aldığı limonlarla ilgili kurgu video çekilmesine ilişkin soruşturmada üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İBB, ihracat kısıtlaması nedeniyle, çiftçiye destek olmak amacıyla Mersin’den 100 ton limon alındığını, bunun da İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamıştı. Daha sonra bu uygulamayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifadelerin kullanıldığı bir video hazırlığına ilişkin kayıt sosyal medyaya yansımıştı. Kameramanın, karşısındaki kişiye “Yandaş stokçularından aldı” demesi gerektiğini söylediği video hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre çekim yapan M.D., çiftçi rolündeki AKP eski yöneticisi Ö.T. ile cep telefonuyla röportajı kaydedip sosyal medyaya düşmesine neden olduğu öne sürülen DP eski ilçe başkanı E.T. gözaltına alındı.

Mersin başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, dün gece saat 22.00 sıralarında söz konusu üç şüphelinin adresine baskın düzenlendi.

Baskında üç şüphelinin de cep telefonlarına incelenmek üzere el konduğu öğrenildi.

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Şüphelilerin gecenin ilerleyen saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.