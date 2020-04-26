İmamoğlu’na ‘limon kumpası’nda dört gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çiftçiye destek amacıyla aldığı limonlarla ilgili kurgu video çekilmesine ilişkin soruşturmada dört kişi gözaltına alındı.

İBB, ihracat kısıtlaması nedeniyle, çiftçiye destek olmak amacıyla Mersin’den 100 ton limon alındığını, bunun da İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamıştı. Daha sonra bu uygulamayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifadelerin kullanıldığı bir video hazırlığına ilişkin kayıt sosyal medyaya yansımıştı. Kameramanın, karşısındaki kişiye “Yandaş stokçularından aldı” demesi gerektiğini söylediği video hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin gözaltına alınması için harekete geçti.

Soruşturmada, kameramanlık yapan Erdemli Yerel Diriliş gazetesinin imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, Dölek’in konuştuğu ve çiftçi gibi davranan Ömer Tuncel, ikilinin röportajını cep telefonuyla görüntüleyen eski Demokrat Parti ilçe başkanı Emrah Toraman ve eski Kumkuyu belde belediye başkanı Ömer Sezer gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarındaki aramada, cep telefonu, bilgisayar, hard disk, flaş bellek ve CD gibi dijital materyallere incelenmek üzere el kondu. Ayrıca banka hesaplarında inceleme başlatıldı.