İmamoğlu’na karşı ‘FETÖ’ ifadesi aldırmaya çalışan gazeteci sahtecilikten sabıkalı

Tutuklu ‘FETÖ sanığı’ Erkan Karaarslan ile cezaevinde görüşüp CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘FETÖ’cü olduğunu söylemesi’ yönünde teklifi iletmekle suçlanan gazeteci Serhan Seyhan’ın sahte diplomalı olduğu ortaya çıktı

Sözcü’den Ali Akber Ertürk’ün haberine göre, Serhan Seyhan, 2010’da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir ihaleye katıldı. İhaleye katılım belgeleri arasında yer alan ‘Selçuk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği’ bilgisini belediye, Selçuk Üniversitesi’ne sordu. Dönemin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat İnal tarafından belediyeye gönderilen 13.12.2010 tarihli cevap yazısında “Fakültemizden 16.06.2006 tarihinde mezun olduğu belirtilen Serhan Seyhan adında bir öğrenciye kayıtlarımız tetkiki sonucunda rastlanılmamış olup Yazılım Mühendisliği bölümümüz öğrenime hiç açılmamıştır. Serhan Seyhan’ın biriminize ibraz ettiği diploma, fakültemize ait değildir. Diploma üzerindeki Dekan ve Rektör adı kullanılmış ancak imzalar tamamen sahte olarak düzenlenmiştir” denildi. İhaleyi kazanamayan Serhan Seyhan, bu konuyla ilgili yargılandı ve ceza aldı.