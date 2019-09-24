İmamoğlu’na bağış yaptığı için kovulan belediye çalışanı işe döndü

İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na bağış yaptığı için işten atılan Nuri Başkapan işine döndü.
İstanbul belediyesinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bölümünde çalışan Başkapan, İmamoğlu’na 50 lira bağış yaptığı için işten kovulmuştu.
CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Başkapan’ın işe döndüğünü Twitter’dan şu mesajla duyurdu: “Ekrem İmamoglu’nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan’ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu.”