İmamoğlu’na 7 bin 80 lira adli para cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, eski Ordu valisi Serdar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz bölgesinde mitingler düzenleyen İmamoğlu, 5 Haziran 2019’da İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşanmıştı.

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Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu, yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti. İmamoğlu hakkında Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.