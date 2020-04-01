İmamoğlu yineledi: İstanbul’a özel sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Ekrem İmamoğlu, kentte sokağı çıkma kısıtlaması uygulanması yönündeki görüşünü yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de corona virüsü nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 679 kişi hasta oldu.

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İstanbul’da can kaybı sayısı 117 olarak kayda geçerken, 8 bin 852 kişi de virüse yakalandı.

Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2020

İmamoğlu, bakanın açıklamasından kısa süre sonra Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti: “Sağlık bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının yüzde 60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır.”