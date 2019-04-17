İmamoğlu, Yıldırım’la el sıkıştı: Bavuldan tavşan çıkarma anlayışındalar

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’nin seçimin yenilenmesi yönündeki talebini eleştirdi.

Fotoğraflar: DHA

İmamoğlu bugün eski cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıldönümü nedeniyle Topkapı’daki mezarını ziyaret etti. İmamoğlu, mezara girerken oradan ayrılan AKP’li rakibi Binali Yıldırım’la karşılaştı. İkili el sıkıştı.

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Gazetecilere konuşan İmamoğlu, AKP’lilerin itirazda bulunmak için YSK’ya girerken yanlarında görülen bavulları şu sözlerle eleştirdi: “Bir odada bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma çabasını görüyoruz. ‘Söz milletindir’ anlayışıyla, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla geçmişten ders çıkararak yol yürümeyi ders edinmiş durumdayız.”

‘Kucaklamada iyiyim’

CHP’li siyasetçi, Yıldırım’la karşılaşmasına dair de şunları ifade etti: “Aslında ben yürüdüğünü görünce arabamdan indim ve ‘Merhaba’ demeyi hissettim. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım da açık söyleyeyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben devlet törenine davet almadım. Alsaydım gelirdim. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım ve geldim duamı ettim. Nereye davet alırsam oraya giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, sayın cumhurbaşkanı olacakmış, hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım. Kucaklamada iyiyimdir.”