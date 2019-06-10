İmamoğlu, Yıldırım’a başarı diledi: Sizinle konuşmaktan keyif alacağım

‘Millet ittifakı’nın İstanbul belediye adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’a çıkacakları televizyon programı için başarılar diledi.
AKP ve CHP’nin İmamoğlu ile Yıldırım arasında 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de yapılacak canlı yayın tartışması üzerinde anlaşmasının ardından İmamoğlu’ndan ilk açıklama geldi.
İmamoğlu, Twitter’dan “16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim” dedi.