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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Yıldırım’a başarı diledi: Sizinle konuşmaktan keyif alacağım

‘Millet ittifakı’nın İstanbul belediye adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’a çıkacakları televizyon programı için başarılar diledi.

Fotoğraf: CHP

AKP ve CHP’nin İmamoğlu ile Yıldırım arasında 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de yapılacak canlı yayın tartışması üzerinde anlaşmasının ardından İmamoğlu’ndan ilk açıklama geldi.

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İmamoğlu, Twitter’dan “16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim” dedi.

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