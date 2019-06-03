İmamoğlu: Yıldırım ile sadece İstanbul’u konuşacağız, başka ne konuşacağız ki

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ın televizyonda bir tartışma programına çıkmak için ileri sürdüğü ‘sadece İstanbul konuşulsun’ şartını kabul ettiğini söyledi. İmamoğlu, tartışma programının ortak yayını için karşı taraf ile görüşmelerin yapılacağını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Beylikdüzü’nde ailesi ve yakın dostlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, yemekten sonra basına yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nı tebrik ettikten sonra, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile televizyonda ortak yayın yapılması konusunda şunları söyledi: “Görüşmeleri arkadaşlarım yapacaklar. Biz bu konuda çok netiz. Bu sürecin 31 Mart öncesi de olması konusunda taleplerimiz oldu. Rakibimiz böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Sadece İstanbul konuşulursa şartlı evet denilmişti. Ben şartlı eveti kabul ediyorum. Sadece İstanbul’u konuşacağız. Başka ne konuşacağız ki. İstanbul’la ilgili konuşurken, İstanbul’la ilgili tezleri, komplo ve projelerle birlikte teorilerini de konuşmak zorundayız. 6 Mayıs’ta alınan yargı kararını ve son alınan yargı kararını konuşmak zorundayız. Ben hazırım. Ekran konusunda nasıl bir program olacağı konusunda danışmanlarımız bir araya gelerek bunu konuşacaklar. Bu çabamız milletimiz içindir. Neredeyse 17 yıl sonra tekrardan iki siyasi kimliğin görüştüğü, konuştuğu ve tartıştığı bir program yapacağız.”

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İmamoğlu, aile fertleri ve dostlarından da desteklerini isteyerek, “İstanbul gibi büyük bir şehre belediye başkanı olmak büyük bir nimet. Bu ülke ve topraklara borcumu ödüyorum. Tüm ailemin de bu adanmışlığa katkı sunmasını diliyorum. Bana yakışmayacak, sıkıntıya sokacak davranışta bulunmadığım gibi burada olan aile fertlerim ve dostlarımın da benim aldığım sorumluluğun aynısını almasını kendi hayatlarınızda da yaşamasını istiyorum. Size de bu vesileyle büyük bir sorumluluk yüklemiş durumdayım. Katılan tüm aile fertlerim ve dostlarıma şimdiden iyi bayramlar diliyorum” dedi.