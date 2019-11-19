İmamoğlu’nun yerli metrobüs tarifi : Daha güvenli, daha hızlı, daha konforlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, filoya katmayı planladıkları yerli üretim metrobüs aracının test sürüşüne katıldı. Beylikdüzü TÜYAP’tan Edirnekapı’ya giden İmamoğlu, “Mevcut araçlar biraz eskimişti. Biraz gecikmiş bir yatırım. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa ve firma yetkililerinden araçla ilgili teknik bilgi alan İmamoğlu, yolculardan bağımsız bir bölüm olarak tasarlanan şoför kabininde de incelemelerde bulundu.

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İmamoğlu şunları söyledi: “Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek, bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşlerini yapıyor. Benimle de böyle bir test sürümü istediler. Sürücü kabini, ayrı bir bölüm olması itibariyle de daha güvenli. Her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir araç tipi. Hızlı davranıp en doğru kararı vereceğiz.”

Bursa İnegöl’de üretilen test aracı, 510 beygir gücünde dizel motora sahip. İki körüklü olarak tasarlanan araçta 29 koltuk bulunuyor. Toplam 291 yolcu taşıyabilen aracın her iki tarafında da iniş-biniş kapıları mevcut. Aracın sağ ve sol taraflarında dört engelli rampası bulunuyor. Çok sayıda USB giriş noktası tasarlanmış olan araçta, şoför ile yolcuları bağımsız bir kabin ayırıyor. Şoförlerin temel ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan kabinde, araçtan bağımsız olarak ısıtma ve soğutma sistemi mevcut.