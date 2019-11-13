İmamoğlu, yeni tasarıyı değerlendirdi: Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, boğazdaki kıyıların hükümetin kontrolüne geçmesine dair kanun tasarısını “Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır” sözleriyle yorumladı.

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırlamıştı. Söz konusu kanun tasarısında, İBB ile dört ilçe belediyelerinin yetkilerinin cumhurbaşkanlığının atamasıyla belirlenecek bir kurula devredileceği kaydedilmişti.

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BirGün gazetesini ziyaretinde Boğaz’la ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın davetine ‘samimi olduğunu düşündüğü’ için katıldığını, devletin en üst makamından samimiyet ve sözün gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

“Biz bir komisyona davet edilecektik, belediyeleri ilgilendiren her husus orada şeffaf bir şekilde konuşulacaktı” diyen İBB başkanı, ‘durumun ancak komedyasının çekilebileceğini, bu gibi vakaları toplumun önüne dizebileceklerini’ söyledi.

İmamoğlu şöyle devam etti: “Yutkunamazlar. Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır. Şu an söz verilen makam sahibi insanlar bu ülkenin neredeyse kırk milyonunu yönetiyor. Dolayısıyla hesabını da o 40 milyona verirler.”

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Yıl sonunda israf raporu

İmamoğlu, israf ve tasarruflarla ilgili tüm belediyelere verilen bir talimat bulunduğunu belirterek iki kalemle ilgili bir raporu yıl sonunda açıklayacaklarını söyledi.

İBB başkanı, katılımcı bir yarışmayla Taksim Meydanı’nda 2020’de neler yapılacağının halka sorulacağını ifade ederek “Şu anda Taksim’e bakınca yalnızca beton görüyorum. Kimse orayı meydan diye kabul etmez. Meydanlar, kendini yalnız hissettiğin yerler olmamalı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İSKİ’nin çok konuşulan su zammı için şunları kaydetti: “Biz ocak, şubat, mart ayında bir kampanya yürüttük. Suyun da indirimli olması konusunda ortaya bir mekanizma sunduk. Tabii biz 18 günlük süreçte ulaşıma indirim yapınca, ardından da o zamanki mevcut ara yönetim kendilerince indirimli bir süreç tanımladılar. Sistematiği yanlış kuruldu. Onu giderme konusunda talepte bulunduk. Niye? Az kullanan, gelir seviyesi düşük insanlara sağladığımız fayda 100 üzerinden 20’yse, çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız.

İkincisi de, bir zammın kaynağı vardır. Nedenini sorarlar. 2020’nin fiyatlarını açıklarken ister istemez enflasyonu hesap edeceğiz. Bugün İSKİ’nin en büyük maliyeti enerji. Sadece enerjideki zam yüzde 50’lerin üzerinde. Bütün bunları koyduğunuzda, yüzde 40’ları konuşmamız lazım. Fakat biz, her şeye rağmen minimumda tutmaya çalıştık. Mevcut düzenlemede daha çok tüketen daha çok indirim alıyor. Şu anda onu da düzeltiyoruz.”

İSKİ, suya 2020’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılacağını bildirmişti.

İBB başkanı, 2020’de su sorunu yaşanamayacağını, bunun ancak İstanbul’da iki yıl üst üste kuraklık olması durumunda yaşanabileceğini vurguladı.