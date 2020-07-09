İmamoğlu yeni genel sekreterle ilgili eleştirileri yanıtladı: Liyakat sahibi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreterliğe atadığı Can Akın Çağlar’la ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.

Fotoğraf: İBB

Bir dönem Ziraat Bankası genel müdürlüğü görevini yürüten Çağlar, sekiz yıl önce CHP milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından yolsuzlukla suçlanmıştı.

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İstifasını istemişti

Erdoğdu, 9 Ağustos 2012’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM KİT Komisyonu’nca Ziraat Bankası’nda tespit edilen bazı usulsüz işlemlerin yanı sıra banka içinden kendilerine ulaştırılan belgeleri anlatarak, Çağlar’ın İstanbul Bayrampaşa’daki ORA AVM’ye kredilerde yolsuzluk yaptığını iddia etmiş, o dönem görevli olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğinden istifasını istemişti.

İBB’de genel sekreterliğe Çağlar’ın atanması da o dönemki yolsuzluk iddiaları ekseninde tartışma konusu oldu.

Çağlar, Ziraat Bankası’ndaki görevinin yanı sıra çeşitli banka ve sigorta şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

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Çağlar, görevi dün akşam teslim alırken hakkındaki iddiaları yanıtladı. İmamoğlu ise “Can beyle liyakat sahibi olduğu için el sıkıştım” dedi.

İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasındaki devir teslim töreniyle Çağlar, görevi emekli olan Yavuz Erkut’tan devraldı.

İmamoğlu, törendeki konuşmasında partili isimlerin atama kararı nedeniyle yönelttikleri eleştirilerle ilgili şöyle konuştu: “Can beyle, bana hesap veremediği hiçbir konu olmadığı ve liyakat sahibi olduğu için el sıkıştım. Kendisi bir partinin iktidarı döneminde bürokrat olabilir ama siyasi bir kimlik değil. Partili dostlarımın, parti yöneticisi arkadaşlarımın bana tepkilerini, eleştirilerini yadırgamıyorum. Hepsine verecek bir cevabım var. Biz birbirimize güveniyoruz be kardeşim ya.”

Gazetecilerin, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu’nun geçmişte Çağlar’a yönelik suçlamalarına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Kademesine göre hiçbir arkadaşımın eleştirisiz göreve başladığını hatırlamıyorum. Buna Yavuz Erkut da dahil. Hiçbir insanın hesap veremeyeceği bir konu yoksa bizim için muteberdir. Yolsuzluk üzerinden, tanımadan eleştiren olacak. Bazı yanlış anlamalar olacak. Ben herkesle çalışmayı, liyakati önceleyerek süreci yönetmeye söz verdim ve öyle yola çıktım. Önümüzdeki süreçte çok kıymetli, deneyimli bir bürokrat olan Can beyle çok güzel bir dönemi geçirmek istiyorum.”

‘Belgeleriyle izah ettim’

Çağlar, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin şunları söyledi: “35 yıldır bu piyasanın içindesiniz. İyi günleriniz kötü günleriniz olur. Kimi zaman alkışlarla ayrıldık. İnşallah buradan da güzelliklerle ayrılırım. Siyasetin alanına hiç girmedik. Yaptığımız görevlerde patronların tanımladığı görevlerde kaldık.

Görev yaptığım kurumlar içinde hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok… Geçmişte, cebimde bin kişiye Boğaz’da yemek yedirecek kredi kartım olduğu halde, beni çalıştığım kurumun yemekhanesinden evime yemek götürmekle bile suçladılar. Dersimi iyi çalıştım. Bu kadar süreçte hakkımda hiç soruşturma açılmadan kamuda görev yapmış biri olarak şükrediyorum. Bu rahatlıkla karşınızdayım.”

Erdoğdu ile de buluştuklarını, her şeyi belgeleriyle izah ettiğini belirten Çağlar, “Ondan sonra aramızda saygılı bir ilişki oldu” dedi.