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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Yaşlıların toplu taşıma kullanım oranı hala çok yüksek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 yaş üstü nüfusun toplu ulaşım kullanma oranının hala çok yüksek seyrettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

İBB başkanı, “Korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” dedi.

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Grafik: İBB

Verileri Twitter hesabından açıklayan Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:  “Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun.”

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