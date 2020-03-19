İmamoğlu: Yaşlıların toplu taşıma kullanım oranı hala çok yüksek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 yaş üstü nüfusun toplu ulaşım kullanma oranının hala çok yüksek seyrettiğini söyledi.
İBB başkanı, “Korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” dedi.
Verileri Twitter hesabından açıklayan Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti: “Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun.”