İmamoğlu, yapımı duran Sancaktepe metrosu için Almanya’dan kredi buldu

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) ekim ayında Deutsche Bank’tan sağladığı kredi ile yapımı yaklaşık iki yıl önce durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi. Kredinin miktarı belirtilmedi.
Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 26 Kasım 2019 Salı günü Sancaktepe Abdurrahman Gazi metro istasyonu inşaat alanında tören düzenlenecek. Kazı çalışmasını yapacak makine tekrar tünele indirilecek.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının devam niteliğindeki projenin Alman bankasından alınan krediyle 2022 yılının son çeyreğinde tamamlanıp hattın hizmete açılması planlanıyor.
Mayıs 2017’de yapımına başlanan projede hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018’de inşaat durmuştu. Projedeki fiziki imalat oranının yaklaşık yüzde altı seviyesinde olduğu belirtildi.
Londra’da finansman arayışı
Son olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen haftaki Britanya’nın başkenti Londra’ya yaptığı ziyarette çok sayıda uluslararası finans kuruluşu yetkilisiyle görüşmüş, Reuters ajansı İmamoğlu’nun metro/raylı sistem projeleri için finansman arayışında olduğunu bildirmişti.
Tuzla-Pendik için finansman Fransa’dan
Daha önce, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu ay başında Fransız Kalkınma Ajansı’nın, Tuzla-Pendik metro yapımı için İBB ile 86 milyon avro tutarında kredi anlaşmasına imza attığını açıklamıştı.