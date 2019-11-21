İmamoğlu, yapımı duran Sancaktepe metrosu için Almanya’dan kredi buldu

Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan bir Türk avukatın ‘casusluk’ şüphesiyle tutuklandığına ilişkin haberlerin Alman medyasında yer almasından sonra Alman hükümetinin, hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu bildiriliyor. Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirtilen avukatın, 17 Eylül’de gözaltına alındığı belirtilirken, suçlama ve gözaltı gerekçesinin neden iki ay sonra açığa çıktığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Dışişleri Bakanlığı da konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.