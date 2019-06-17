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Yaramazlara biraz batar!

Tarihi tartışma karakolda değil aile fotoğrafında bitti: ‘Bu bir başlangıç olsun’

İstanbul belediye başkan adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım dün gece canlı yayınlanan tartışma programından sonra, bundan sonra da böyle yayınlar olmasını diledi.

İki siyasetçi tartışma sonrası aileleriyle poz verdi.

İmamoğlu-Yıldırım tartışması 17 yıl aradan sonra ulusal çapta yayınlanan ve adaylar arasında arasında televizyonda karşılıklı yapılan ilk programdı.

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İmamoğlu program sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Umuyorum bu bir başlangıç olur. Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir. Milletimiz iradesini 23 Haziran’da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak.”

“Bundan sonra adayların tartışması, milletimizin kucaklaşması ve kaynaşması için de daha iyi olur” diyen Yıldırım da şöyle devam etti: “İstanbullu uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Canlı yayında İstanbul’u konuştuk. Ekrem Bey ve ben gayet samimiyetle cevap verdik. Süre uzamasına rağmen yapacaklarımızın yarısını anlatabildik. Süre yetersizdir. Biz konuştuk kararı İstanbul halkı verecek. İstanbul’da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak.”

İstanbul adayları İmamoğlu ve Yıldırım seçime bir hafta kala canlı yayında tartıştı

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