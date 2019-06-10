İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Valiliği’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı belirtildi.

İmamoğlu ve Torun, geçen çarşamba Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a dönerken İmamoğlu ile beraberindekilerin VIP’ten uçamayacağı söylenince gerginlik yaşanmıştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun’un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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İmamoğlu ve Torun’un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı. Havalimanı görevlilerinin tanık olarak dinleneceği belirtilirken Ordu’daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri Yavuz’a destek açıklaması yaptı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen Ordu İl Temsilcisi İsmail Çelenk, “Yaşanan bu çirkin hadise ile gerçek yüzünü kamuoyuna gösteren Ekrem İmamoğlu’nun başta Vali Seddar Yavuz olmak üzere polis teşkilatından, Ordululardan ve milletimizden özür dilemesini bekliyoruz” dedi.