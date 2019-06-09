İmamoğlu: Vali bize tuzak kurdu

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun havalimanında VIP salonuna alınmaması ve yaşanılan polemiğe dair ‘Ordu valisinin kendisine tuzak kurduğunu’ söyledi.

VIP kapısının önünde ne olup bittiğinden haberi olmadığını söyleyen İmamoğlu, olayla ilgili şunları söyledi: “Trabzon milletvekilimiz benim koluma girip içeri girdik. Bizim VİP’den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam çantalarını XR cihazından geçiriyorlar. Ben içeri giriyorum. Açık söylemek gerekirse Vali bize bir tuzak kurdu.”

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‘Kimse bize uçak tahsis etmedi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Koç grubunun kendisine uçak tahsis ettiği iddiasına da değinen İmamoğlu, kimseden uçak tahsis etmediklerini vurguladı.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın apronu kullanmasına da değinen CHP’li aday şunları söyledi: “Firma açıklama yaptı. Bizim de her türlü belgemiz vardır. Devletin imkanları ile propaganda yapma, hepizimin vergileri ile propaganda yapma konusunda bir açıklaması olacak mı? VİP meselesini konuşan, sözüm ona ahlak cümleleri kuran bakan, apronu nasıl görmezler.”

‘Çifte standart uyguluyorlar’

Yıldırım’ın Erzincan havaalanı apronundan veda ediş görüntülerini de gösteren CHP’li aday, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Aynı hassasiyeti örneğin rakibimizin kullandığı uçakla ilgili niye sayın Bakan göstermez ya da bu konuda bir ifadede bulunmaz şaşkınlıkla izliyorum. Acaba o konuda bir yorumu ya da tespiti var mı? Kaldı ki hani çifte standarda yönelik bir örnek olsun diye söyleyeceğim. VIP meselesini konuşan sözüm ona buradan ahlak cümleleri kuran kişiye soruyorum. Buradaki apronu, ki apron biliyorsunuz bir güvenlik alanıdır ve bu alanın bu şekilde kullanılması yasaktır, izne tabi değildir. Böyle bir ortamın kullanılmasını nasıl böyle göz ardı ederler ve buradan böyle bir çifte standardı görmezler. Bu kadar sözüm ona duyarlı kişiler anlamış değilim.”

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‘Benim özel alanımı kimse deşifre etme hakkına sahip değil’

Kiraladıkları uçakla ilgili bakanın yalan söylediğini ancak bundan daha önemli bir mesele olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Benim üç çocuğum ve eşimle ilgili yapmış olduğum tatilin, nereye gittiğime ilişkin takibe çalışan sayın içişleri bakanını kınıyorum. Benim özel alanımı hiçkimse deşifre etme hakkına sahip değildir” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun ‘bu süreçte yalan ve iftiralar yaşattığını’ belirten İmamoğlu şunları söyledi: “Kim yalan ve iftira atıyorsa o insanın önce aynaya bakması lazım. İstanbullu hemşehrilerimiz 23 Haziran’da öyle bir cevap verecektir ki…”