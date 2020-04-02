İmamoğlu: Vakıfbank, 900 bin liralık bağışı bloke etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vakıfbank’ın belediyeye yapılan 900 bin liralık bağışı bloke ettiğini söyledi.

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 CHP’li büyükşehir belediyesi, corona virüsünden ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB, karara karşı dava açmıştı.

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İmamoğlu, 12 bin 604 bin kişinin belediyeye 6 milyon 529 bin lira bağış yaptığını, bunun ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını dile getirdi.

1 buçuk günde 6 milyon 529 bin TL bağışlayan 12 bin 604 vatandaşımıza teşekkürler 👏🏻👏🏻👏🏻



📌9 bin ihtiyaç sahibi aileye 300 ve 600 TL’lik 2 aylık desteğe başlıyoruz



📌Sosyal yardımları 775 milyon TL’ye çıkaracak güçteyiz



📌Vakıfbank 2100 hayırseverin 900 bin lirasını bloke etti pic.twitter.com/stdriT52D0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2020

İBB başkanı, Vakıfbank’ın 2 bin 100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lirayı bloke ettiğini söyledi. İmamoğlu, 6 Nisan’dan itibaren yardımların başlayacağını kaydetti.