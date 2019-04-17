Görevi devralan İmamoğlu: Ülkenin kurucu değerlerinden, Atatürk’ten vazgeçmedik

Mazbatasını 17 gün gecikmeli olarak aldıktan sonra Saraçhane’deki İstanbul büyükşehir belediyesi binasında görevi Mevlüt Uysal’dan devralan Ekrem İmamoğlu, kapıda bekleyen binlerce kişiye otobüs üzerinden seslendi. ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ haykırışları eşliğinde konuşmaya başlayan İmamoğlu, “Bu kentin değerlerinden, bu ülkenin kurucu değerlerinden, Cumhuriyetten vazgeçmedik, Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik” dedi.

Fotoğraf: CHP

‘Ekrem Başkan’ tezahüratlarıyla sık sık sözü kesilen İmamoğlu, “Teşekkür ediyorum anlaşıldı. Az laf çok iş. ‘Sen konuşma biz konuşalım’ diyorsunuz. Harika iyi ki varsınız” dedi. İstanbul halkına kent yönetiminde katılımcı olmaya davet eden İmamoğlu, “Size en demokrat belediye yönetimini vaat ediyorum. Görevi nasıl aldıysak aynı şekilde tarihine, sahip çıkarak teslim edeceğiz. Emanet aldık emanet edeceğiz” diye konuştu.

Reklam

‘Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini, Hıristiyanlarını, Ermeni Rumlarını selamlıyorum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve sandıklara sahip çıkan herkese teşekkür edem İmamoğlu şunları söyledi: “Bu şehre, bu güzel insanlara barış getiriyoruz. sevgiyi getiriyoruz, saygıyı getiriyoruz. Herkesi selamlıyorum. Türkü, Kürdü, Lazı, insanlarımızı herkesi selamlıyorum. Bu şehrin Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini, Hıristiyanlarını, Ermeni Rumlarını selamlıyorum.”

‘Kendimi bu kentin çocuklarına bebeklerine adayacağım’

Haktan hukuktan, demokrasiden ve adeletten asla vazgeçmediklerini belirten İmamoğlu, “Güzel insanlarım bu şehrin değerlerinden, bu ülkenin kurucu değerlerinden, cumhuriyetten vazgeçmedik, bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik” dedi.

“Kendimi bu kentin çocuklarına bebeklerine, insanlarına adayacağım. Görevim süresince kimsenin hakkını yedirmeyeceğim” diyen İmamoğlu seçim kampanyası süresince dillendirdiği toplumsal barış mesajını yineledi:

Reklam

“Güzel insanlar küskünlüklerinizi, dargınlıklarınızı bir kenara bırakın. Bu şehrin insanlarını kucaklayan bir anlayışla hep birlikte sahip olalım. Kimsenin aç kalmasına, üşümesine fırsat tanımayalım. Sokağınızda sizi bugüne kadar kutuplaştıran, sizi ayıran hangi unsurlar varsa bir kenara bırakın. Selam borcun olan bir komşunun varsa bu hemşehriniz, yol arkadaşınız sizden rica ediyor. Buradan ayrılınca gidin elini sıkın. ‘İmamoğlu kucak dolusu sevgilerini yolluyor’ diyin.”

‘Hiçbir hemşehrimi ayırt etmeyeceğim’

Tek bir gruba veya partiye hizmeti reddettiklerini belirten İmamoğlu “CHP’lilere, İYİ Parti’lilere, AK Parti’lilere, MHP’lilere, HDP’lilere, Saadet Partililere hizmet edeceğim. Hiçbir hemşehrimi ayırt etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımın birinin yanında ikisinin evde olduğunu belirten İmamoğlu, “Onların huzurunda söz veriyorum. Bu kentin çocukları benim çocuklarım. Onların Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum. Bu kentin kadınlarına da söz veriyorum. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak” dedi.

‘Ben de tökezleyebilirim’

“Çok çalışacağımız günlerin başladığını ifade etmek istiyorum” diyen İmamoğlu, İstanbul’un her insanının yol arkadaşı olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti: “Yol arkadaşlığım yere düşen biri varsa elinden tutup kaldırmaktır. Elim elinizde olacak her zaman. Ben de tökezleyebilirim. Elimden tutup ayağa kaldırmaya var mısınız?”

Hafta sonu cumartesi veya pazar Saraçhane’de İstanbullularla buluşacağını söyleyen İmamoğlu, birkaç gün önce yumruğunu sıkarak, “Ekrem Ağabey herşey iyi olacak” diyen genci yanına çağırdı. Saraçhane’deki buluşmaya herkesin bir komşusuyla gitmesini isteyen İmamoğlu, “Bundan sonra öyle çalışacağım ki beni çok seveceksiniz” dedi.