İmamoğlu: Ulaşımda, ‘deniz’in payını artıracağız; daha keyifli ve huzurlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ulaşımında ‘deniz’in çok küçük bir payı olduğuna dikkat çekerek, “Bunu artıracağız” dedi. Deniz ulaşımının daha keyifli ve huzurlu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 11 Aralık’ta ‘deniz çalıştayı’ düzenleyeceklerini söyledi.

Fotoğraflar: İBB

Göreve geldiğinden beri yaptığı ilçe ziyaretlerinin 12’ncisi için Kartal’a giden İmamoğlu, Beylikdüzü’nden Kartal’a deniz yoluyla 1 saat 15 dakikada ulaştıklarını belirterek şunları söyledi: “İyi bir zaman 1 saat 15 dakika. Yanaşma noktalarını zenginleştirip, çoğaltırsak eğer, özelde çok tekne kullanılabilir. Denizi, hayata katmak istiyoruz… Demek ki İstanbul’da deniz erişimi çok önemli olacak önümüzdeki süreçte; ama özel, ama toplu ulaşımda. Tabii ki sübvansiyona ihtiyacı olan bir alan; onu biliyoruz. Neticede sübvansiyon ulaşımın genelinde de var. Belli bir payını denizde tutabilirsek, bu İstanbul’un huzuru için de önemli. Çünkü deniz ulaşımı daha keyifli, daha huzurlu bir ortam. Geliştirmek istiyoruz.”

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çalışanlar tarafından karşılanan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İstanbul’da, ulaşımın en önemli unsurunun metro olduğunu vurguladı.

‘Vazgeçilmezimiz metro’

“Bizim vazgeçilmez yatırımımız da metro olacaktır” diyen İmamoğlu, “Kaynarca’dan sonra Sabiha Gökçen’i de kapsayan bir ulaşım hattı vardı. Onun için plan nedir? Şu anda duran metro hatları var; kaç hat kaldı ve onlarda durum ne” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Zaten sekiz hattın durmuş olduğunu ifade etmiştik geldiğimizde. Örneğin; Mahmutbey-Esenyurt hattı diye ifade edilen hattımızın detayları çok sıkıntılı. Çok alelacele bir iş yapılmış ve bazılarının yürüme şansı da yokmuş. Kredisi çıkmış olan Tuzla-Pendik-Kaynarca diye tariflediğimiz kısmın da kendi içinde hatları ile ilgili çalışmasını sürdürüyorlar. Ufak revizyonlar oluyor, ama süreç orada başladı. Çok yakın zamanda, tabiri caizse bir temel atma, bir başlangıç gibi bir süreçle orada bir arada olacağız. Diğer hatlarımızla ilgili finansman ve teknik uğraşlarımız devam ediyor. Niyetimiz, en geç 2020’nin Ocak ayında bir gelecek projeksiyonumuzu İstanbul halkı ile paylaşmak olacak.”

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Kartal Meydanı için “Burası ağlıyor” diyerek bölgedeki çalışmaların hızlandırılması için talimat veren İmamoğlu, 13 Aralık’ta ulaşım çalıştayı,

17-18 Aralık’ta da İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi düzenleyeceklerin söyledi.