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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu ‘TV düellosu’ için istekli: Umarım gerçekleşir

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, ‘cumhur ittifakı‘nın AKP’li adayı Binali Yıldırım ile ortak televizyon programına katılma konusuna ilişkin ‘gerçekleşmesini umduğunu söyledi’.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yıldırım da, İmamoğlu ile birlikte televizyonda bir tartışma programına çıkmayı prensipte kabul ettiğini, CHP ile temasa geçileceğini açıklamıştı.

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen ancak YSK’nın iptal kararı sonrası mazbatası geri alınan İmamoğlu, ortak televizyon programına ilişkin şunları söyledi: “Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler.”

‘YSK’nın kararının uydurma olduğu ortaya çıktı’

Yüksek Seçim Kurulu’nun, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına da değinen İmamoğlu, YSK’nın bu kararla ‘aslında gerekçeli kararın bir anlam ifade etmediğini oraya koyduğunu’ vurguladı.

Demokrasinin ‘ağır darbe aldığını’ ifade eden İmamoğlu şunları söyledi “Fikrimiz netti, bugün de uydurma gerekçe olduğu ortaya çıkıtı. Demokrasiyi tamir etmek yine millete düştü” dedi.

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YSK’nın ilçe seçim kurulları kararı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İstanbul’u ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu da sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemiş, YSK da ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

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