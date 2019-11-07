İmamoğlu türkü söyledi: Katkıda bulunduğu ‘Ata Türküleri’ albümünü tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin de katkı sağladığı, sanatçı Ali Altay tarafından hazırlanan ‘Ata Türküleri’ albümünün tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, Selanik Türküsü ve Atabarı’na eşlik etti.

Fotoğraflar: İBB

Şişli’deki Atatürk Müzesi’nde düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Altay, “Milli mücadelenin en önemli kararlarının alındığı bu evde, şüphesiz hepimiz aynı heyecanı yaşıyoruz. Ata Türküleri albümü, uzun zamandır üzerinde çalıştığım çok önemli bir projeydi. Bu, Ata’ya saygı ve bir anlamda ahde vefa albümüdür” dedi.

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İmamoğlu ise Atatürk’ün yaklaşık altı ay yaşadığı simge yapıda kitabı tanıtmak istediklerini belirterek şöyle devam etti: “Amacımız; Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemiz ve milletimiz adına hissettiklerini, bugün daha da ileriye taşımak konusunda herkese, hepimize düşen sorumluluğa sahip olabilmek. Tümüyle bu sorumluluk içerisinde yolumuza yürüme çabasında olduğumuzu burada belirtmek isterim. Hem Cumhuriyet’e hem ilkelerine hem Atatürk’ün bu ülkeye bıraktığı o iddialı yol haritasına layık olma çabamız var.”

Atatürk’ün evinin 10 Kasım’da büyük bir kalabalık tarafından ziyaret edileceğini düşündüğünü söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “10 Kasım’da İstanbul’un farklı noktalarında Ata’mızın ölüm yıl döneminde onu hem hissediyor hem de anıyor olacağız… Ne mutlu ki böyle güzel bir lider, güzel bir önder, sadece vatanını düşünen, kendisi dahil hiç kimseyi düşünmeyen, tümüyle kendisini vatanına ve milletine adamış, bütün varlığını da milletine emanet etmiş güzel öndere sahip bir Cumhuriyetiz.”

Albümde şu türküler yer alıyor:

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Selanik Türküsü

Harmandalı

Yeni Cami Avlusu’nda Ezan Sesi Var

Vardar Ovası

Asker Ettiler

Efem

Yemen Türküsü

Eklemedir Koca Konak

Atabarı

Altay’la albümü imzalayan İmamoğlu, törenin ardından müdür Hande Yonar’ın rehberliğinde müzeyi gezdi.